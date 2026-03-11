Dos menores heridos graves y uno leve por una explosión cuando hacían un experimento químico en su colegio de Porqueres en Girona

Tres menores de 9 años han resultado heridos con quemaduras de diversa consideración durante la realización de un experimento de química en el exterior de una escuela de Porqueres (Girona). El experimento se ha llevado a cabo en el exterior, durante la clase de química, concretamente en el patio del colegio.

Los Bomberos han recibido el aviso sobre las 10.45 horas por "algo que había explotado". Se trata de una botella que estaban utilizand durante el experimento.

trasladados a diferentes hospitales

Los dos niños que han resultado heridos graves han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, uno de ellos en helicóptero, mientras que el tercero, en estado leve, ha sido derivado al Hospital Josep Trueta de Girona.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 2 helicópteros medicalizados, 5 ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM. En este momento ya sólo queda una ambulancia.

Según ha informado el Ayuntamiento de Porqueres los tres alumnos han sufrido quemaduras, mientras que el resto del alumnado y profesorado se encuentran bien. Las clases se van a mantener con total normalidad.