¿Qué le pasa a tu cuerpo si caminas una hora al día?

Hay unanimidad entre todos los expertos: darse una caminata a diario sólo trae beneficios para la salud. Andar una hora diaria favorece al cuerpo y a la mente. No necesitas grandes inversiones en equipos para practicarlo ni son necesarias horas de entrenamiento. Unas zapatillas cómodas y una hora al día son suficientes para comprobar todas las ventajas de mantenerse activo. No es inconveniente alguno tener más o menos edad. No es un ejercicio agresivo, vamos a nuestro propio ritmo, y por lo tanto el riesgo de lesiones es mínimo... y es gratis

Los expertos señalan que las ventajas son notables ya que andar a diario nos ayuda a mantenernos en un peso corporal adecuado. Sirve para que la tensión arterial se mantenga en niveles adecuados así cómo luchar contra la diabetes de tipo 2. Además andar regularmente se convierte en un extraordinario tónico para los músculos y los huesos ya que se fortalecen y ayuda a mantener la masa muscular.

Puede parecer una tontería, pero todos los que practican la caminata a diario coinciden en que mejora el estado de ánimo. Hacer rutas agradables y en compañía permite en dejar en segundo plano las preocupaciones y las situaciones que generan estrés o ansiedad. Y por último, y no menos importante, caminar nos hace más altos: el fortalecimiento de los músculos de la espalda hace que vayamos más rectos. La columna vertebral se ve ayudada por la musculatura que ayuda a ponernos más erectos. Y si caminaos con la cabeza más alta aliviaremos al cuello de mala posturas y evitaremos dolores de espalda. Otro efecto es que mejoraremos nuestra visión periférica.

Así responde el cuerpo

Según la Arthritis Foundation estos són unos pocos de los beneficios que tiene la practica de la caminata diaria

1. Caminar mejora la circulación. También previene las enfermedades del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y fortalece el corazón

2. Caminar puedee frenar la pérdida de masa ósea en personas con osteoporosis

3. Caminar prolonga la vida. Algunas investigaciones indican que aquellos que hicieron ejercicio regularmente entre los cincuenta y sesenta tuvieron un 35% menos de probabilidades de morir en los siguientes ocho años que los que no caminaron. Ese número se disparó hasta un 45% menos de probabilidades para quienes tenían trastornos de salud subyacentes.

4. Caminar mejora el estado de ánimo ¿Por qué? Caminar libera endorfinas naturales para el dolor del cuerpo, uno de los beneficios emocionales del ejercicio.

5. Caminar ayuda a adelgazar. Una caminata rápida de 30 minutos quema 200 calorías. Con el tiempo, las calorías quemadas pueden generar la pérdida de peso.

6. Caminar fortalece los músculos. Tonifica la pierna y los músculos abdominales, e incluso los músculos del brazo si los movemos al caminar. Esto aumenta el rango de movimiento, cambiando la presión y el peso de las articulaciones y los músculos, que están destinados a controlar el peso, lo que ayuda a disminuir el dolor de la artritis.

7. Caminar mejora la respiración. Al caminar, el ritmo de respiración aumenta, haciendo que el oxígeno viaje más velozmente a través del torrente sanguíneo, ayudando a eliminar los productos de desecho y a mejorar el nivel de energía y la capacidad de sanar.