Puesta de largo de Tauroemoción para la feria taurina de Jaén

La feria taurina de San Lucas de Jaén 2025 ya ha comenzado su cuenta atrás. El ruedo de la plaza de toros de La Alameda acogió un multitudinario acto organizado por Tauroemoción, en el que participaron los grandes protagonistas del ciclo, que se celebrará del 5 al 18 de octubre de 2025.

El evento reunió al reconocido ganadero Victorino Martín y a los toreros Manuel Escribano, David Galván y Manuel Jesús “El Cid”, quienes desgranaron los detalles de una feria que se consolida como una de las citas taurinas más destacadas de la recta final de la temporada.

El periodista de COPE Jaén, Tomás Díaz, condujo un acto en el que también se entregaron los reconocimientos a los triunfadores de la feria taurina de San Lucas 2024, con un papel destacado para Manuel Escribano, premiado como gran triunfador.

Tauroemoción Presentación de la feria taurina de Jaén

El CEO de Tauroemoción, Alberto García, mostró su entusiasmo por esta nueva edición: “Tenemos todas las ilusiones puestas en estos carteles, que prometen ser exitosos en el ruedo y en los tendidos”. En la misma línea, el ganadero Victorino Martín aseguró que “la feria de Jaén es una de las más importantes de la recta final de la temporada y sirve como escaparate para la próxima”.

Los diestros Escribano, El Cid y David Galván manifestaron su ilusión por estar anunciados en unos carteles que ya cuentan con el respaldo de la afición. El acto congregó a autoridades municipales, representantes de Caja Rural de Jaén, miembros de la propiedad de la plaza de toros y más de dos centenares de aficionados.

La venta de entradas para la feria taurina de Jaén 2025 avanza a buen ritmo, disponibles tanto en las taquillas de la plaza como en la web oficial www.tauroemocion.es

los carteles

La feria taurina de San Lucas 2025 en Jaén promete grandes emociones. Las citas son las siguientes: 5 de octubre: Novillada en clase práctica con alumnos de escuelas taurinas; 12 de octubre: Toros de Jandilla, Juan Pedro Domecq y Garcigrande para Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Emilio de Justo; 16 de octubre: Desencajonada de los toros de Victorino Martín y posterior suelta de reses para el público, 18 de octubre: Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Manuel Jesús “El Cid” y David Galván.