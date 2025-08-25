COPE
Podcasts
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

'Misión', una oportunidad para empresas emergentes y emprendedores del ámbito digital en Jaén

El Ayuntamiento de Jaén invita a empresas a adherirse a este programa instalado en el edificio del antiguo Banco de España para ser asesoradas 

Videojuego

Videojuego

Tomás Díaz

Jaén - Publicado el

1 min lectura

  El Ayuntamiento de Jaén, a través del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), ha hecho un llamamiento a empresas emergentes y emprendedores del ámbito digital para que se sumen al programa Misión, una iniciativa pionera que impulsa proyectos tecnológicos e innovadores en sectores como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los videojuegos, la creación de contenidos digitales o el desarrollo de software.  

 El programa se desarrolla en el edificio del antiguo Banco de España en Jaén y tiene como objetivo consolidar un ecosistema de emprendimiento tecnológico que genere empleo cualificado, atraiga empresas a la ciudad y favorezca la retención de talento.  

fechas a tener en cuenta 

 El concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García Millán, ha recordado que el plazo de inscripción finaliza el 8 de septiembre, y ha destacado que esta iniciativa está abierta a proyectos en cualquier fase de madurez, sin necesidad de estar constituidos jurídicamente.  

Queremos que el programa Misión sea un espacio de referencia para el emprendimiento digital en Jaén, más allá del sector gaming"

Luis García Millán

Concejal de Empleo y presidente del Imefe

 Los proyectos seleccionados en Misión Jaén recibirán un diagnóstico inicial personalizado y contarán con el apoyo de un tutor especializado durante todo el proceso. Este programa incluye talleres prácticos y clases magistrales online; eventos de networking para fomentar la colaboración empresarial; acceso a expertos de la industria tecnológica, entre otros añadidos. 

 El programa Misión está liderado por la Agencia Digital de Andalucía, en el marco del proyecto Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y financiado con fondos europeos Next Generation.  

 García Millán ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de iniciativas para que Jaén se consolide como un polo de innovación digital y un referente en la atracción de startups tecnológicas.  

Queremos que Jaén sea un lugar donde los emprendedores digitales encuentren apoyo real para transformar sus ideas en negocios viables, generando empleo y futuro en la ciudad"

Luis García Millán

Concejal de Empleo y presidente del Imefe

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE JAÉN

COPE JAÉN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 25 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking