'Misión', una oportunidad para empresas emergentes y emprendedores del ámbito digital en Jaén

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), ha hecho un llamamiento a empresas emergentes y emprendedores del ámbito digital para que se sumen al programa Misión, una iniciativa pionera que impulsa proyectos tecnológicos e innovadores en sectores como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los videojuegos, la creación de contenidos digitales o el desarrollo de software.

El programa se desarrolla en el edificio del antiguo Banco de España en Jaén y tiene como objetivo consolidar un ecosistema de emprendimiento tecnológico que genere empleo cualificado, atraiga empresas a la ciudad y favorezca la retención de talento.

fechas a tener en cuenta

El concejal de Empleo y presidente del Imefe, Luis García Millán, ha recordado que el plazo de inscripción finaliza el 8 de septiembre, y ha destacado que esta iniciativa está abierta a proyectos en cualquier fase de madurez, sin necesidad de estar constituidos jurídicamente.

Queremos que el programa Misión sea un espacio de referencia para el emprendimiento digital en Jaén, más allá del sector gaming" Luis García Millán Concejal de Empleo y presidente del Imefe

Los proyectos seleccionados en Misión Jaén recibirán un diagnóstico inicial personalizado y contarán con el apoyo de un tutor especializado durante todo el proceso. Este programa incluye talleres prácticos y clases magistrales online; eventos de networking para fomentar la colaboración empresarial; acceso a expertos de la industria tecnológica, entre otros añadidos.

El programa Misión está liderado por la Agencia Digital de Andalucía, en el marco del proyecto Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y financiado con fondos europeos Next Generation.

García Millán ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de iniciativas para que Jaén se consolide como un polo de innovación digital y un referente en la atracción de startups tecnológicas.