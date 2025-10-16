CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 16 OCT 2025

El fin de semana anterior, después de muchos años, viví de nuevo, como responsable de equipo, un Cursillo de Cristiandad. Fue en la Casa de Espiritualidad de San Juan de Ávila, en La Yedra, el 338 de nuestra diócesis. Imposible explicar con palabras lo que he vivido durante estos días. Solo decir que, una vez más, el Señor no deja de sorprenderme. Vivir un Cursillo de Cristiandad marca la vida, y ser testigo de tantas vidas marcadas por la misericordia y el amor de Dios es un regalo que solo Él nos puede hacer. Solo decir que, de nuevo, he constatado que Cursillos de Cristiandad es una herramienta muy válida y valiosa capaz de transformar vidas grises en vidas que se esfuerzan por vivir una vida de colores. Solo decir que esta vivencia de tres días te puede guiar y llenar de esperanza el resto de tu existir. No es que te haga la vida más fácil, pero sí más motivada, con otra mirada y, sobre todo, acompañada por el Señor. Solo decir que ha merecido la pena, que merece la pena vivir un Cursillo de Cristiandad.

Miguel Lechuga Viedma