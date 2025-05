El menor fallecido en Linares murió por un golpe de calor tras permanecer seis horas encerrado en el coche

Jaén - Publicado el 22 may 2025, 10:32

La autopsia al bebé de 20 meses que falleció este martes en Linares ha confirmado que la causa de la muerte fue un golpe de calor. El menor permaneció durante seis horas encerrado en el vehículo en el que su padre de acogida lo olvidó, sin llegar a dejarlo en la guardería.

El padre de acogida se encuentra en libertad y está acusado de un presunto delito de homicidio imprudente, aunque por el momento no ha pasado a disposición judicial. Este miércoles personaba voluntariamente en dependencias policiales para colaborar en la reconstrucción de los hechos.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado en Sevilla que, aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a “un posible olvido”. Será la autoridad judicial la que determine los cargos definitivos. Un descuido trágico

Los primeros indicios señalan que el martes por la mañana el hombre se dirigió a la guardería con el pequeño, pero por causas aún no esclarecidas, no lo dejó allí. En su lugar, regresó con él en el coche y no se percató de que lo había dejado dentro del vehículo.

Según la Policía, fue la madre de acogida quien, al ir a recoger al niño a la guardería, descubrió que no se encontraba allí. Al regresar al domicilio familiar, ambos padres comprobaron que el bebé seguía en el interior del coche.

El vehículo, que estaba estacionado en una calle transitada, tenía los cristales tintados, lo que dificultó que alguien pudiera notar la presencia del menor. Nadie lo vio. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos y de las maniobras de reanimación, no fue posible salvarle la vida. Familia con trayectoria “intachable” en acogimiento

Charo Morales de Coca, presidenta de la Federación Andaluza de Familias de Acogida y Colaboradoras, ha expresado su consternación por el suceso. En declaraciones a Efe, ha indicado que la familia afectada tiene una trayectoria “intachable” en el acogimiento de menores, habiendo realizado 13 acogimientos hasta la fecha.

Morales ha explicado que ha hablado con ellos este mismo día y que “están destrozados y ahora necesitan mucho cariño y apoyo social de la ciudadanía”.

“Son una familia muy querida en Linares, los vecinos elogian su dedicación y entrega hacia sus dos hijos acogidos, y el marido siempre estaba en el parque jugando con ellos”, ha añadido.