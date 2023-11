El Jaén Paraíso Interior comienza su andadura en la Copa del Rey de fútbol sala

El Jaén Paraíso Interior FS tiene doble cita en el 40x20 esta semana. Hoy, el equipo se trasladará a Leganés para participar en el primer partido de la Copa del Rey en la temporada 23-24. El domingo, regresarán a casa para enfrentarse al Mallorca Palma Futsal en el partido correspondiente a la jornada 13.



Este programa ha alterado la rutina de entrenamientos habitual planificada por Dani Rodríguez. Además, a partir del jueves, el equipo se verá obligado a entrenar en la Salobreja debido a la celebración del concierto de Raphael en el Olivo Arena el sábado por la noche.



El objetivo del Club amarillo para esta temporada es clasificarse para la Final Four, que se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo. Aunque la sede aún no se ha confirmado, el Jaén Paraíso Interior busca obtener un título que se le ha escapado en temporadas anteriores, a pesar de llegar a la final en 2018, 2019 y 2020. En la temporada 21-22, lograron llegar a la Final Four en el Olivo Arena, pero sufrieron una derrota en el primer partido frente a Viña Albali Valdepeñas.



Antes del partido, Dani Rodríguez expresó el entusiasmo del equipo por la Copa del Rey, destacando la importancia de no renunciar a nada y la obligación del Club de intentar avanzar en la competición.



El rival, CD Leganés FS, se encuentra en la penúltima posición de la tabla en la Segunda División, pero Dani Rodríguez advierte sobre la imprevisibilidad de este torneo. Aunque Leganés no está en su mejor momento, el entrenador reconoce que en la Copa del Rey cualquier cosa puede suceder, recordando un partido anterior en Talavera que tuvieron que ganar en los últimos segundos.



Al analizar al rival, el técnico destaca que Leganés cuenta con jugadores con experiencia en la Primera División, lo que los hace peligrosos a pesar de su situación actual.



En cuanto al CD Leganés FS, el equipo madrileño ocupa una posición difícil en la categoría de plata del fútbol sala nacional. Aún no ha logrado una victoria en esta temporada y solo ha conseguido dos puntos con empates contra El Ejido Futsal y Levante UD FS. Su clasificación para esta ronda de la Copa del Rey se logró en la tanda de penaltis tras empatar a tres contra Guardo FS.



Recientemente, Álvaro Breña fue nombrado nuevo entrenador, sustituyendo a Barrios al frente del equipo. La plantilla del CD Leganés FS incluye jugadores como Óscar de La Faya, Hugo, Iker, Javi, Chicho, Manu Diz, Manu García, Juanma, Álex Fuentes, Bertín, Charly, P. Ibarra, Dani Colorado, Pedro y Miguel.