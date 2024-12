Bombazo en Jaén: PSOE y JM+ acuerdan una moción de censura para destronar al alcalde Agustín González

El PSOE y Jaén Merece Más han acordado presentar una moción de censura contra el alcalde de Jaén, Agustín González (PP), según han informado fuentes de ambos partidos. Este paso se produce debido al malestar de Jaén Merece Más, socio de gobierno del PP, por el incumplimiento de la Junta de Andalucía en cuanto a las inversiones prometidas para la ciudad, un descontento reflejado en los presupuestos andaluces para 2025.

El conflicto entre los socios de gobierno ha llevado a Jaén Merece Más a tomar la decisión de presentar la moción, que tiene como objetivo desalojar a González de la alcaldía. En las elecciones municipales de 2023, el PSOE fue el partido más votado, aunque empatado a 11 concejales con el PP, que logró la alcaldía gracias al apoyo de los tres concejales de Jaén Merece Más.

Jaén Merece Más convocaba a los medios a las 13 horas para dar a conocer los últimos detalles sobre su relación con el PP en el Ayuntamiento de Jaén y las decisiones tomadas respecto al pacto de gobernabilidad.

"Jaén es la única capital andaluza en la que el PP tenía que poner especial esmero porque tenía un aliado que atender y un compromiso firmado para cumplir con una sociedad que reclama y reclamaba y reclamará un SOS. El PP ha errado en su estrategia de querer ahogar a un partido que siendo pequeño lucha por un ideal tan grande como reclamar con firmeza justicia para Jaén, para que pongan nuestra tierra no por encima sino al mismo nivel que el resto", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz municipal, Luis García Millán

los motivos

Con respecto al acuerdo con e PSOE para presentar una moción de censura, García ha explicado que "viene avalado desde el PSOE nacional", con la firma de la vicesecretaria general, María Jesús Montero. Está previsto que el pleno en el que se formalice tenga lugar el 2 de enero con el portavoz socialista y exalcalde, Julio Millán, como candidato a la Alcaldía.

El edil, que ha evitado entrar en la composición del equipo de gobierno, sí que ha hecho hincapié en que, al igual que han hecho con el PP, van a fiscalizar la labor del PSOE. De este modo, aunque no puedan presentar otra moción en este mandato, siempre podrían dejar a los socialistas en minoría en caso de entender que no cumplen el pacto, por lo que "esto no será una carta blanca".

"Entre otras cosas, incluye algo por lo que nos preocupa de verdad, la situación financiera del Ayuntamiento de Jaén y la deuda. Es la hora de que el PSOE arrime el hombro para sacar al Ayuntamiento de Jaén del riesgo de asfixia y de intervención económica al que está sometido. Ellos pueden hacerlo desde Madrid, desde ese Ministerio de Hacienda, y así lo han firmado", ha recalcado.

También se contemplan medidas varias como un fondo de inversiones para Jaén o la llegada de inversiones importantes y de proyectos tractores. "Todo esto que llega a Jaén, que podría haber llegado antes por parte del PSOE, llega porque existe un Jaén Merece Más que así lo exige, achuchando. Y aunque a veces nos tapen y se nos silencien, tendrían que conocer la gente cuánto trabaja Jaén Merece Más para poder conseguir los proyectos por parte de una y otra administración", ha reivindicado.