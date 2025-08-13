Ya hay fecha para la beatificación de 124 mártires jiennenses

Jaén se prepara para vivir un acontecimiento histórico el próximo 13 de diciembre de 2025: la Catedral de Jaén será escenario de la beatificación de 124 mártires jiennenses que dieron su vida por su fe entre los años 1936 y 1939. La fecha ha sido confirmada por el Vaticano a través de la Secretaría de Estado y comunicada por el Papa León XIV.

El acto estará presidido por el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en representación del Santo Padre. La ceremonia reunirá a familiares y descendientes de los mártires, así como a fieles de toda la provincia y de otras partes de España.

satisfacción en la diócesis de jaén

Ante esta noticia, no han tardado en llegar las reacciones. El obispo de la Diócesis de Jaén, Sebastián Chico Martínez ha agradecido al Papa León XIV la aprobación de este acto que, en sus palabras, “pone a los cristianos de Jaén en el corazón de la Iglesia” y reconoce la entrega de quienes, con un gesto de amor desmedido, se convirtieron en testigos de esperanza.

Es una gran fiesta que reconoce el martirio de estos 124 hombres y mujeres de nuestra tierra que defendieron su fe hasta entregar su vida. Su testimonio sigue siendo un modelo para muchos cristianos” Sebastián Chico Martínez Obispo de Jaén

Esta será la segunda ceremonia de beatificación que acoge la diócesis del Santo Reino. La primera tuvo lugar en 2010 en Linares con la beatificación de Manuel Lozano Garrido, ‘Lolo’. Así pues, a beatificación de los 124 mártires de Jaén se perfila como un momento de gran relevancia para la provincia, atrayendo a peregrinos, medios de comunicación y fieles de todo el país, que asistirán a la Catedral de la Asunción el 13 de diciembre.