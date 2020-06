La Guardia. Una alcaldía de ida y vuelta

En un pleno no exento de tensión y reproches entre los líderes de cada fuerza política la vara de mando de la alcaldía de La Guardia de Jaén cambio de manos. Tras haber sido 16 años alcalde Juan Morillo recupera el sillón gracias al apoyo del único concejal de ciudadanos de la corporación y que es el edil imprescindible para romper el empate a cinco escaños del PP y PSOE. Tras las elecciones del pasado año el PP ganó por noventa votos aunque empató a cinco concejales con el PSOE. Sin embargo el pacto alcanzado por los socialistas con Ciudadanos les permitió gobernar hasta el pasado día 2 de junio. En el debate de la moción de censura que fue a puerta cerrada por motivos de seguridad sanitaria no hubo sorpresas y la votación se cerró con seis votos (PP-Cs) a favor de la moción de censura y cinco (PSOE), en contra.

Todos miraban a Manuel Carlos de Castro

El foco estuvo puesto en el concejal de Cs, Manuel Carlos de Castro, que en su intervención justificó su apoyo a la moción de censura después de que "la confianza saltara por los aires" en lo que respecta a su relación con el PSOE. De Castro habló de "ninguneo", de no haber sido tenido en cuenta, ni de haber contado los socialistas con él para gobernar el municipio hasta el punto de entender que el pacto con el PSOE estaba "resquebrajado" y que la mejor opción de futuro era apoyar la moción de censura para permitir un cambio en el gobierno local.

"El señor Torres no contaba conmigo ni con mi partido", ha dicho De Castro, que actualmente tiene abierto un expediente disciplinario por parte de Cs al haber apoyado de forma unilateral la moción de censura. Se ha defendido señalando que por su parte ha habido "multitud de advertencias" al alcalde por entender que las relaciones "no iban por buen camino", pero no han sido tenidas en cuentas.

Asimismo, rechazó que la moción de censura haya sido un intento de "abortar" la denuncia interpuesta por el ya exalcalde socialista, Juan Jesús Torres, por la existencia de una supuesta 'Caja B' durante los mandatos del PP en el gobierno local. En este sentido, ha señalado que ha sido al revés y que la denuncia del alcalde ha sido precisamente un intento de "abortar" la moción de censura cuando ésta "ya estaba hablada". De Castro ha señalado que la ruptura total de la confianza en el PSOE se produjo al enterarse que el exalcalde había grabado en su despacho conversaciones con personal del Ayuntamiento, empresarios y concejales del PP para aportarlas como prueba en la denuncia de la supuesta 'Caja B'.

El ya exalcalde aseguró que "estas es una jornada triste"

Juan Jesús Torres como alcalde destituido de La Guardia calificó de "triste" la jornada por una moción de censura que responde a "intereses personales" del concejal de Cs, casado con una exconcejala del PP en el Ayuntamiento. Torres repasó durante más de media hora todas las actuaciones que ha desarrollado en los once meses que llevan en el gobierno local. Ha calificado de "lamentable" que se haya presentado una moción de censura en plena pandemia y con la crisis económica y social que hay abierta. Señaló en más de una ocasión al concejal de Cs como "tránsfuga" por actuar "unilateralmente" y sin el apoyo de su partido, al tiempo que le ha acusado de haber "robado el voto" a los 397 guardeños que depositaron en las últimas elecciones la confianza en la formación naranja.

Dijo que la denuncia interpuesta en el Juzgado el pasado 12 de mayo responde a más de 360.000 euros que no aparecen en la contabilidad del Ayuntamiento y que habrían sido manejados por la supuesta 'Caja B', alimentada con ingresos por conciertos y actos cuya taquilla presuntamente no pasaba por las cuentas municipales. "Me voy con la cabeza muy alta. Mi dignidad y mis valores están por encima", ha dicho Torres, en una intervención en la que en más de una ocasión la emoción le ha cortado las palabras. Ha apuntado dirigiéndose al alcalde que al pueblo hay que darle "alas" y no "verdugo" ni "dictador".

"No quiero tener relación personla alguna con usted"

El último en tomar la palabra en este pleno que ha sido trasmitido por redes sociales ha sido el ya alcalde Juan Morillo, que ha negado los términos de una denuncia y ha señalado no estar dispuesto a soportar más denuncias basadas en "falsedades". Morillo, que comparó al despacho de Torres con el del comisario Villarejo por el asunto de las grabaciones, le ha recordado a Torres que ya no es el alcalde cuando su antecesor ha protestado por la comparación. Ha anunciado que "habrá que hacer una limpieza a fondo del despacho, pero no por el coronavirus sino porque posiblemente encontremos algo sospechoso". "No quiero tener relación personal con usted ninguna, eso sí la institucional, porque no me queda más remedio", han sido las últimas palabras del nuevo alcalde dirigidas a su antecesor antes de finalizar su intervención dando gracias a su partido, al PP, y a los concejales que le han permitido recuperar una alcaldía que "no debimos perder nunca por el resultado electoral, porque habíamos ganado las elecciones".

La moción de censura de La Guardia es la primera en la provincia de Jaén tras las elecciones municipales de 2019. El PSOE pierde una alcaldía y se queda en 67 en la provincia de Jaén, mientras que el PP recupera La Guardia, donde han gobernado los últimos 16 años.