Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Días malos

Todos tenemos días malos, de esos en los que la esperanza se pierde y el futuro se vuelve incierto. Hoy quiero compartir este pequeño texto de Phil Bosmans, recopilado en mi libro “CAMINAR en mayúscula”, que dice así: “También tendrás alguna vez un día malo, un día en que nada salga bien, en que nada funcione, en que todo esté en tu contra. Quizá ya has conocido días así, en que estabas harto de todo, en que hubieras querido estar muerto. Si siempre sale todo mal, sin ninguna satisfacción, entonces la vida se hace dura, todo puede ser tan oscuro, que ya no veas ninguna salida. Te encuentras solo y aislado, y te puedes volver desesperado y rebelde, hasta querrías jurar contra Dios, contra la vida, contra todo el mundo. ¡No tomes nunca una decisión en aquellos momentos! ¡Sé paciente contigo mismo y espera hasta que hayas dormido por lo menos una noche! Si crees en Dios, mira hacia arriba… Si ya no te quedan cartas, Dios siempre tendrá un triunfo”. Sin olvidar que los triunfos del Señor no son nuestros triunfos.



Miguel Lechuga Viedma