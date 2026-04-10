Andújar se blinda para su Romería con un dispositivo de más de 500 efectivos

El Ayuntamiento de Andújar ha celebrado la Junta Local de Seguridad con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, una reunión clave para coordinar el dispositivo especial. Al encuentro, presidido por el alcalde Francisco Carmona, han asistido el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y el delegado de la Junta, Jesús Estrella, junto a todos los cuerpos de seguridad.

Andújar, una ciudad segura

Los responsables de seguridad han confirmado la evolución positiva de la ciudad, con una reducción progresiva de los índices de delitos. Todas las instituciones han coincidido en que "Andújar es una ciudad muy segura", situándose entre las más seguras de la provincia de Jaén y de Andalucía gracias a la buena coordinación.

Andújar es una ciudad muy segura"

Un dispositivo especial para la Romería

La planificación se ha centrado en el dispositivo para la ciudad, mientras que el Plan del Cerro se abordará próximamente. El operativo contará con más de 500 efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, que reforzarán su presencia durante los días de mayor afluencia de visitantes.

El Ayuntamiento de Andújar ha celebrado la Junta Local de Seguridad con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza

La Guardia Civil asumirá los controles de acceso y salida de Andújar, mientras que la Policía Nacional y la Policía Local se encargarán de la seguridad en el casco urbano. Además, el operativo contará con unidades especiales como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el tradicional escuadrón de caballería, junto a Bomberos y Protección Civil.