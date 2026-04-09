Aqualia trasladará en los próximos meses sus oficinas al centro de Jaén

La segunda mitad de este 2026 promete dejar un nuevo escenario en el centro de la capital. Varios proyectos comienzan a asentar sus bases para garantizar un nuevo color y ambiente al centro de la ciudad de Jaén. Desde hace algunos años, este enclave de Jaén ha perdido ese movimiento y vida comercial tras el cierre de diferentes establecimientos, algo que también ha provocado un golpe a la autoestima de los jiennenses.

En un horizonte próximo, se avecinan cambios en el centro de la ciudad, y uno de ellos será la apertura de las oficinas de Aqualia en pleno corazón de Jaén. Concretamente, tal y como ha podido saber COPE Jaén, la empresa que presta el servicio de aguas en la ciudad, abrirá una oficina en la calle Federico de Mendizábal. Tras analizar la zona y contemplar diferentes opciones, Aqualia ha optado por un local situado en esta céntrica calle, donde se ubicaba hace pocos meses una conocida cafetería.

Tomás Díaz / COPE Jaén Futura oficina de Aqualia

Tras consultar fuentes próximas al Ayuntamiento de Jaén, este medio de comunicación puede adelantar que la intención de Aqualia es trasladarse a este punto de la capital tras los meses de verano, una vez que se lleve a cabo la reforma de las nuevas oficinas. Cabe recordar que hace unas semanas, el pleno del Ayuntamiento aprobó un acuerdo con la empresa para poner fin al conflicto judicial existente, y definir una hoja de ruta de trabajo conjunto, que también contemplaba la ejecución de diversas actuaciones hidráulicas, o la apertura de esta nueva oficina para la atención a los jiennenses en el centro de la ciudad. Aún se desconoce el número exacto de trabajadores que acudirían a esta nueva sede.

Transformación del centro

El calendario ofrece distintas paradas de interés a los jiennenses. Hay varios proyectos pendientes de ejecución, tales como la reforma integral de la plaza de la Constitución. En este sentido, COPE Jaén ha podido saber que el Ayuntamiento de Jaén continúa esperando licitar el proyecto final, después de haber añadido una serie de modificaciones al mismo, las cuales también han incrementado el presupuesto previsto para la ejecución de esta reforma integral.

En el pasado mes de enero, este medio adelantó las nuevas intenciones del consistorio de iniciar las obras en primavera, tras Semana Santa, pero aún no hay una fecha fijada para el inicio de esta esperada intervención, que regalará a Jaén un espacio de ocio, paseo y restauración con aires renovados.

Otros de los proyectos pendientes es la reapertura del hotel Rey Fernando. En un desayuno organizado por el diario IDEAL, el alcalde de Jaén, Julio Millán, anunció que el proyecto se presentaría en el ya pasado mes de febrero, con intención de comenzar las obras en verano de este 2026. A día de hoy, el proyecto no ha sido presentado aún, pero el Ayuntamiento confía en tener en sus manos “pronto” el proyecto definitivo, el cual ya está “consensuado y revisado”, según explican fuentes próximas al mismo a este medio de comunicación.

En otro orden de asuntos, en los próximos meses se espera el traslado de varios servicios municipales al actual edificio de Correos.

Tranvía

Otro de los alicientes para la recuperación del centro será la puesta en marcha del tranvía. Una vez que se llega a esta fase final antes de su puesta en marcha, los comercios del centro confían en que pronto pueda estar disponible el servicio para garantizar el flujo de jiennenses en este punto.

A ello hay que sumar las distintas campañas que se ponen en marcha desde las administraciones y propios comercios para facilitar esa recuperación del centro. Una de ellas es la iniciativa 'Comercio Auténtico. Comercio local', que pretende revitalizar el tejido económico de Jaén, su pequeño comercio y hostelería.