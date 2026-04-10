El Jaén Rugby Femenino se corona en casa y levanta su segunda Copa de Campeonas de Andalucía

El equipo femenino de Jaén Rugby es Campeón de Andalucía desde el pasado 29 de marzo, pero ha decidido aplazar la celebración hasta este domingo. Las jugadoras recibirán la copa tras disputar el último partido de liga regular contra Universidad de Granada, manteniendo la tensión competitiva que las ha llevado a la victoria.

Una celebración en Las Lagunillas

El encuentro se disputará a las 11:00 de la mañana y el club ha hecho un llamamiento para que la afición llene las gradas. El equipo llega a la cita tras ganar los 10 partidos anteriores, mientras que Universidad de Granada se mantiene en la tercera posición de la tabla, a más de 25 puntos de distancia.

Con este título, el conjunto jiennense supera las cifras de la temporada pasada, en la que levantó su primera Copa de Campeonas. La capitana, Carmen Carmona, será la encargada de alzar el segundo trofeo, que entregará el vicepresidente de la Federación Andaluza de Rugby, Miguel Carlos Palanca, a las 12:30.

Una vez conseguido el primer objetivo de la temporada, al equipo le queda por delante el reto que lo mantiene unido y lo define: "superarse a sí mismas".