El alcalde de Martos fulmina al concejal del PSOE Manuel Cortés por entonar cánticos machistas en un vídeo

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha decidido este domingo el cese del concejal socialista Manuel Cortés después de que se difundiera un vídeo en el que el edil aparece entonando cánticos machistas y sexistas. Desde el Consistorio se ha expresado un “profundo rechazo” a este tipo de conductas y se ha comunicado que el concejal deberá retirar todas sus delegaciones y competencias, además de presentar su acta.

En un comunicado oficial del Ayuntamiento de Martos, consultado por Europa Press, el regidor ha querido trasladar un mensaje claro a la ciudadanía, subrayando que este comportamiento “no representa ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno”. En el mismo texto, el alcalde ha sido tajante al afirmar: “Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas”.

La reacción del PSOE de Jaén no se ha hecho esperar. La formación anunció este sábado, 27 de diciembre, la apertura de un expediente disciplinario contra Manuel Cortés por estos hechos, una medida adoptada al amparo del artículo 83 de los Estatutos Federales. Asimismo, el partido ha solicitado la suspensión cautelar de militancia, en aplicación del artículo 90.

Según ha explicado el PSOE provincial en otro comunicado, también se ha instado al concejal a que ponga su acta a disposición del partido. La organización socialista ha recalcado que condena “de manera rotunda este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan, y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas”.

En esta misma línea, desde el partido han sido contundentes al señalar que “son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran”.

Por su parte, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha criticado lo sucedido a través de su cuenta oficial en la red social X. A su juicio, se trata de “una actitud ante la cual uno ni puede ni debe callar”.

En consecuencia, ha defendido que el concejal socialista debería dimitir “por sí mismo” y ha añadido que, “si no lo hace deberían expulsarle desde su propio partido”. Domínguez ha advertido además de que “de no ser así, el PSOE sería igualmente responsable por auspiciar comportamientos tan vergonzosos como estos”, ha concluido el dirigente popular.