Una tradición con 337 años de historia reúne a ganaderos, vecinos y visitantes en Alcalá

La Feria de Ganado de Alcalá celebrará su edición número CCCXXXVII los días 20 y 21 de septiembre, coincidiendo con la Real Feria de San Mateo. El evento tendrá lugar en el emplazamiento habitual, las praderas del Coto, situadas junto al antiguo Silo de Cereales y el Parque de Bomberos.

El concejal de Agricultura, Francisco Toro, destacó que “se trata de una de las tradiciones más antiguas de Alcalá, un punto de encuentro para ganaderos, aficionados y profesionales del sector, que cada año se citan en torno a San Mateo”. No en vano, la feria de ganado alcalaína se organiza desde el siglo XVI, consolidándose como uno de los hitos festivos y comerciales de la ciudad.

Aunque la Real Feria de Ganado tiene carácter principalmente equina, también abre espacio a la exposición y compra-venta de otros animales. Como cada año, contará con la presencia de un veterinario habilitado para la expedición de guías de movilidad, garantizando la correcta regulación de las transacciones.

El horario de apertura al público será de 09:00 a 15:00 horas, tanto el sábado 20 como el domingo 21 de septiembre. Además, la feria dispondrá de servicio de barra y un dispositivo de vigilancia para mayor comodidad y seguridad de los asistentes.

Como actividad paralela, el área de Agricultura, en colaboración con la asociación ADECA (Amigos del Caballo), ha organizado para la jornada del sábado 20 un concurso de cintas a caballo, que tendrá lugar a las 17:30 horas en la zona final del recinto ferial, junto a la piscina de verano.

Por último, el concejal invitó a la ciudadanía a participar en esta cita, subrayando que “en 2025 cumple 337 años, para disfrutar del ambiente y de la identidad que viene conservando desde su origen”.