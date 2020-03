Máxima igualdad en los puestos altos del grupo IX

La Jornada 29 del campeonato nacional de liga en el grupo IX de Tercera División resultó sumamente interesante, con resultados que dan más emoción, si cabe, para la recta final de la competición

En el derbi provincial disputado en el estadio de ‘La Victoria’ entre el Real Jaén y el Atlético Mancha Real concluyó con victoria blanca por 3-1, con tantos de Pato, de penalti, Perejón y Juancar, mientras que por los mancharrealeños anotó Juanfra, (minuto 66) rompiendo así la imbatibilidad del meta jienense Angel de la Calzada que llevaba 443 minutos sin ver batida su portería.

En otro tema relacionado con el Real Jaén, comentar que a lo largo de la jornada de hoy está previsto que se inicien las obras de remodelación del terreno de juego del estadio de ‘La Victoria’, que presenta un aspecto deplorable y está en muy mal estado, por lo que perjudica ostensiblemente el juego ofensivo y creativo de los jaeneros. Los trabajos pueden tener una duración de tres a cuatro semanas, por lo que los dirigentes blancos van a realizar gestiones con los miembros de la junta directiva del Atlético Porcuna, que será el próximo rival que visite el municipal jienense, para intentar que pueda ser aplazado el choque.

La sorpresa, quizá, surgió en el ‘Linarejos’, donde el Linares Deportivo perdía su partido contra El Palo ( 0-1) con tanto de Sergio Diaz, pero mantiene su distancia, 18 puntos, con el Ejido 2012, segundo clasificado. El equipo de Juan Arsenal, si los resultados hubieran acompañado, ganando a El Palo FC y derrota del Almería B (ganaron 3-1 al Vélez), se hubiera clasificado matemáticamente para el play off, a falta de nueve jornadas para concluir la liga regular. Sin embargo, no hay preocupación en las filas azulilla, porque eso es cuestión de tiempo, no solo para la referida clasificación, sino para lograr el liderato y proclamarse campeón del grupo.

El que está desarrollando una gran temporada, con su modestia, pero con un espíritu de lucha y entrega es la UDC de Torredonjimeno, que tras varios encuentros sin perder, ayer derrotaba en el ‘Matías Prats’, al Ejido 2012 (2-0), ambos tantos anotados por Antonio Montiel, en la recta final del choque.

Este resultado, además de beneficiar al propio equipo preparado por Manolo Chumilla, también lo ha hecho al Motril y Real Jaén, que con sus victorias, se han colocado en tercera y cuarta posición, respectivamente, a sólo un punto del segundo que sigue siendo el equipo ejidense. El Ciudad de Torredonjimeno es sexto con 50 puntos, a seis de posición de play off, y a tres del quinto, el Almería B. La escuadra tosiriana formada por un imporante número de jugadores jienenses, e incluso el entrenador, con presupuesto humilde, está demostrando que en nuestra provincia hay jugadores muy válidos para que se les tenga en cuenta.

El Torreperiofil, no pudo lograr nada positivo en su visita a Huertor Vega, donde peridía por 1-0. El conjunto preparado por Antonio García Muñoz ‘Torres’, no pudo materializar sus ocasiones, y da vida y opciones al conjunto granadino, para alejarse un poco de los puestos de descenso. El gol de Marcos (minuto 21), hace que los torreños no se confíen, si bien con la ventaja ya adquirida no creemos que tengan problemas para mantener la categoría que es el objetivo del equipo comprovinciano.

Por su parte, el Atlético Porcuna, con su nuevo entrenador, Paco Ortiz, que ha vuelto al banquillo del ‘San Benito’, después de tres temporadas, logró un merecido y justo empate en Maracena, si bien los rojiblancos tienen complicada la permanencia, ya que los tres puntos logrados por el Huétor Vega, ante el Torreperogil, ha hecho mucho daño a los porcuneses.