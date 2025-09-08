El Jaén FS cae en casa ante Viña Albali Valdepeñas en un duelo de infarto

El fútbol sala regresó al Olivo Arena por todo lo alto, con un duelo vibrante entre Jaén Paraíso Interior FS y Viña Albali Valdepeñas, que dejó goles, emociones y un marcador cambiante hasta el último suspiro. Los visitantes comenzaron golpeando fuerte, pero los amarillos reaccionaron con carácter en un primer tiempo eléctrico. Sin embargo, el empuje final fue de los azulones, que se llevaron los tres puntos en una noche cargada de intensidad.

El partido arrancó con sorpresa: apenas en el primer minuto, Eloy Rojas adelantó a Viña Albali Valdepeñas con un golazo de falta directa, un mazazo que obligó a los de Dani Rodríguez a remar desde el inicio. Pese al golpe, Jaén se sacudió pronto los nervios y encontró premio en el minuto 5, cuando Michel cazó un balón muerto para empatar y desatar la reacción local. El choque se volvió frenético, con ocasiones de Mareco y Salla, hasta que Carrasco culminó un contragolpe letal para el 1-2.

Pero el Olivo Arena rugió: Lemine levantó la cabeza y la clavó en la escuadra para volver a empatar (2-2) y mantener la electricidad en la pista. Poco después, apareció el talento de Mati Rosa, que obligó a Borja Puerta a emplearse a fondo, hasta que Dani Zurdo encontró el camino al gol con un disparo certero. El propio Mati Rosa, en una jugada de córner, firmó el 4-2 antes del descanso, que llegó con el público de pie y los amarillos dominando tras una primera mitad de pura intensidad.

La segunda parte arrancó con otro giro inesperado. Power, en una acción desafortunada, anotó en propia meta y reabrió el duelo con el 4-3. El empate llegó pronto, obra de Eloy Rojas, que volvió a brillar con un disparo imparable para el 4-4. El pabellón se encendió y el partido entró en una fase de vértigo.

El protagonista de la noche fue nuevamente Eloy Rojas, que completó su hat-trick al minuto 11 tras una gran acción individual por banda derecha, adelantando otra vez a los visitantes (4-5). Jaén no se rindió y buscó el empate con Bynho y Esteban como principales agitadores, pero la figura de Borja Puerta en la portería visitante resultó decisiva.

A falta de cinco minutos, Dani Rodríguez apostó por el portero-jugador. El Jaén Paraíso Interior FS lo intentó con fe, llegando a rozar el empate con un disparo de Salla desde la frontal, pero la fortuna no estuvo de su lado. Finalmente, los tres puntos viajaron a Valdepeñas en el regreso del fútbol sala al Olivo Arena tras un año de espera, dejando un partido que fue pura pasión, goles y espectáculo para la afición.