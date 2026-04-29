El poder de la sonrisa se revela como el gran antídoto para los problemas

Hay personas que tienen grabada una sonrisa en el rostro, como aquel hombre al que un niño describió como "el hombre que siempre se está riendo". Son esas personas que sonríen de forma sencilla y sincera, dejando recuerdos que perduran en la memoria. En su reflexión semanal 'Caminar en mayúsculas', Miguel Lechuga destaca el inmenso valor de este gesto, ya que, como se suele decir, "una sonrisa no cuesta nada y da mucho".

Fuente de bienestar y conexión

Una sonrisa no cuesta nada y da mucho"

La sonrisa se presenta como una fuente de felicidad que tiene la capacidad de aliviar la tristeza y fortalecer las relaciones. Además, sus beneficios para la salud son notables, pues sonreír reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico.

Este simple gesto facial nos permite conectar con los otros, facilitando la empatía y la confianza. La sonrisa, además, se contagia: si nos sonríen, sonreímos. Es el gran antídoto para los problemas que evita la tristeza y la amargura, predisponiendo a las personas a realizar cosas positivas.

Regalar sonrisas es, en definitiva, transmitir alegría, puesto que, como concluye la reflexión, "la sonrisa refleja la alegría del alma". Un acto sencillo con un impacto profundo en el bienestar individual y colectivo.