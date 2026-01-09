‘Rondallas’ y ‘Familia de alquiler’ se imponen en la nueva cartelera de cine

El crítico de cine Ernesto Medina, en su espacio semanal 'Plano Corto' para COPE.es/jaen, ha analizado la cartelera actual, poniendo el foco en dos recomendaciones principales: la película española 'Rondallas' y el estreno 'Familia de alquiler'.

'Rondallas', la gran apuesta

Medina recomienda especialmente 'Rondallas', una película que, según sus palabras, "divierte, emociona, conmueve toda la fibra sensible, sin ser sensiblera". La trama se sitúa en un pueblo pesquero de Galicia tras el naufragio de un barco en el Gran Sol. Uno de los supervivientes se propone rescatar la rondalla del pueblo para devolver la autoestima a la comunidad. Protagonizada por Javier Gutiérrez, el crítico destaca la cinta como una propuesta tierna y con un punto de drama.

Los estrenos de la semana

Entre las novedades destaca 'Familia de alquiler', una producción dirigida por la japonesa Hikari y protagonizada por Brendan Fraser. El argumento presenta a un hombre que es contratado para hacerse pasar por familiar de personas que están solas. Medina la califica como una "temática bonita" y recuerda un antecedente español similar, 'Familia' (1996), de Fernando León de Aranoa.

También llega a la cartelera 'El médico 2', secuela de la película alemana de 2013 basada en la novela de Noah Gordon. Pese a contar con el mismo director y protagonista, Medina se muestra escéptico y recuerda una crítica de la primera entrega: "se ve con facilidad, pero cae pronto en el olvido". El crítico augura una sensación parecida para esta superproducción histórica de 150 minutos.

Otras películas en cartelera

Por otro lado, el crítico se muestra decepcionado con 'La asistenta', película que considera un "buñuelo" e "insustancial". En cartelera continúan también otras producciones como 'Avatar', 'Zootrópolis', 'Bob Esponja' y la cinta sobre la vida de Jesucristo 'Rey de Reyes'.