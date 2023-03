Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Fiorella Faltoyano

Andaba buscando en la prensa digital tema para el artículo de esta semana cuando me encuentro con unas declaraciones de la sin par Fiorella Faltoyano. Una pausa para ilustrar a los más jóvenes y que los veteranos rememoren batallas de los años ochenta. Fiorella era un pibón. Según cuenta ella misma decían que era elegante pero lejos de una señorona; sexi sin colarse de erótica y feminista en su justa medida. Actriz de películas míticas de los inicios de la democracia -“Asignatura pendiente”, “Solos en la madrugada”- entre mis colegas veinteañeros no había discusión: Fiorella estaba en los altares de nuestras devociones cinematográficas y femeninas. Que además era malagueña, por lo que el nombre le añadía un exotismo que era el no va más entre la grey varonil. Las compañeras nos decían que no era para tanto. Dicterio que nos reafirmaba a los varones en lo acertado de nuestra elección mientras ingenuos creíamos que, al invocarla, los celos invadirían a la hueste femenina. Qué dicha, cuando éramos jóvenes, felices e indocumentados.

En la entrevista explica Fiorella que se ha hecho vieja, así de repente y sin eufemismos. Vieja con setenta y tres años. Que de pronto, hace un bienio, se le vinieron en avalancha los achaques. No está quejosa, sino reflexiva. Opina a contracorriente de diversos tópicos políticos. La vista atrás, comenta que ahora hay muchas gilipolleces con eso de lo políticamente correcto. Lo difícil fue asumir que se hacía vieja, pero cuando hubo comprendido que no había remedio, el miedo desapareció para recuperar la misma vitalidad y encanto con los que nos embelesaba hace cuatro decenios largos.

A mí, sin embargo, me preocupa la vejez. No me veo yo afrontando el problema con ese sabio estoicismo de la doña. Sin embargo, no están ustedes para escuchar mis reflexiones de andar por casa sobre la senectud. Tornemos a lo público. La primavera –estación que no soporto- me ha sumido en la melancolía cívica. En invierno no le veía a Jaén tantas arrugas ni goteras. Con la llegada de la luz intensa y el alargue de los días contemplo una ciudad decrépita, vieja en el peor sentido de la palabra, que dentro de dos meses fía su suerte a unas elecciones municipales que no despiertan ilusión. Tampoco esperanza. Jaén tiene muchas asignaturas pendientes sin visos de aprobarlas ni en junio ni nunca. Insomne por la preocupación, solo en la madrugada política, me duermo con el orfidal de Fiorella Faltoyano en mi mente. Al menos, un consuelo.

Palabras, divinas palabras