Jaén se consolida como epicentro de la innovación en defensa con el impulso del CETEDEX

La provincia de Jaén ha acogido el I Foro CETEDEX, un encuentro organizado por COPE Jaén y la Diputación Provincial de Jaén para analizar el impacto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX). La jornada, celebrada en el Palacio Provincial, ha reunido a los protagonistas de un proyecto que ya se considera una realidad palpable, destinado a transformar el tejido económico y empresarial del territorio.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha asegurado que el proyecto está despertando "la ilusión y las ganas", y ha subrayado que su impacto va más allá de la creación de riqueza y empleo. Según Reyes, uno de los factores fundamentales es el "autoestima como territorio". "Estoy convencido de que lo mejor para Jaén está por venir", ha afirmado, destacando que el CETEDEX es fruto de un compromiso del Gobierno y de la colaboración institucional.

Un polo de atracción tecnológico y de talento

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el teniente general Enrique Campo Loarte, ha detallado que el CETEDEX se centrará en tres tecnologías prioritarias: inteligencia artificial, defensa antidrón y sistemas autónomos terrestres. Campo Loarte ha explicado que se eligió Jaén por la vocación de desarrollo regional del INTA, la calidad de su Universidad, el apoyo institucional y la oportunidad de potenciar el talento local.

El objetivo, según el director del INTA, es que el centro "se convierta en un centro de referencia en I+D a nivel nacional e internacional", capaz de generar un tejido innovador y de adelantarse a las necesidades del futuro. Este centro será clave para garantizar "la libertad de acción para el acceso a esa tecnología y a esa innovación" que necesitan las Fuerzas Armadas, y contará con infraestructuras únicas en España, como una cámara anecoica de alta potencia y un túnel láser de un kilómetro.

Plazos cumplidos y un motor de empleo

El cumplimiento de los plazos ha sido uno de los puntos fuertes destacados. Dos de los edificios principales estarán finalizados en noviembre de 2024, mientras que el campo de pruebas avanzadas de 640 hectáreas, cedidas por la Diputación, estará totalmente operativo a finales de 2028. Este avance es, según Reyes, un "ejemplo de colaboración entre las instituciones" y sirve para "recuperar la credibilidad en lo público".

La generación de empleo es ya una realidad. El 7 de abril se celebrarán los exámenes para las primeras 30 plazas de titulados superiores, a las que se han presentado 77 candidatos. A esto se suma la contratación por parte de las empresas tractoras, que ya están generando puestos de trabajo y propiciando el "retorno del talento" de profesionales que se habían marchado de la provincia.

Las empresas apuestan por Jaén

El foro también ha contado con la visión de las empresas que ya se están instalando en la provincia. Antonio Caro, director técnico de la Fábrica de Municiones de Granada (FMG), ha anunciado que esperan inaugurar a finales de marzo su almacén estratégico en el antiguo polvorín de Linares, con una previsión de alcanzar los 100 empleados en tres años al sumar nuevas líneas de producción.

Estefanía Díaz, de Escribano Mechanical & Engineering, ha confirmado su alta expectativa de crear una "gran fábrica" en Linares para la integración de sistemas, además de las 6 personas que ya trabajan en su línea de cableado en Bedmar. Su objetivo es desarrollar nuevas tecnologías antidrón y de inteligencia artificial aprovechando el talento local.

Por su lado, Ramón González, Director del Programa Ejército de Tierra de Novaindef, ha destacado que el CETEDEX es una "grandísima oportunidad" para probar y desarrollar sistemas con velocidad. Mientras, Elías López, de la spin-off de la UJA MECAP, ha subrayado el reto y la oportunidad que supone para las empresas jiennenses diversificar sus capacidades hacia las nuevas tecnologías de defensa.

Finalmente, todos los ponentes han coincidido en el papel "fundamental" y "decisivo" de la Universidad de Jaén (UJA) en el proyecto. Francisco Reyes la ha calificado como "lo más importante que ha sucedido en Jaén en los últimos 33 años", un pilar indispensable para la generación de conocimiento y talento que sostendrá el futuro tecnológico de la provincia.