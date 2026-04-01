Hacienda Vadolivo afianza la tradición aceitera de Cazorla con su expansión a Asia

Ubicada en pleno corazón de la Sierra de Cazorla, Hacienda Vadolivo representa una de las apuestas más consolidadas por la excelencia en la producción de aceite de oliva virgen extra. Fundada en 1989, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido basado en tres pilares: el cuidado del fruto, la calidad del producto y el respeto al medio ambiente.

Una apuesta por la calidad

Aunque la empresa ya producía aceite de calidad bajo la Denominación de Origen Protegida Sierra de Cazorla, su transformación llegó con una nueva gestión que apostó decididamente por la excelencia. Según explica Juana Lorite, alma de la empresa, "a partir de que Antonio Lorite compra Vadolivo, la cosa cambia, se hace mucho hincapié en la calidad". Este nuevo enfoque se extendió a todas sus variedades, como picual, royal, arbequina y ojiblanca, tratando cada una "con cierto mimo y mucho amor".

María Gascón Juana Lorite

El royal es nuestro buque insignia, es por lo que nosotros nos hemos querido identificar"

La identidad del aceite de montaña

La orografía del terreno de la Sierra de Cazorla imprime un carácter único a sus aceites. Juana Lorite destaca que una "cualidad muy diferenciadora" es "la intensidad de amargor y picor, que es mucho mucho más suave" en comparación con otros aceites de Jaén. Esta suavidad se complementa con una rica gama de aromas, desde la intensidad del picual a la dulzura y las notas de hierbas aromáticas del royal.

El proceso no siempre es hacia adelante, a veces avanzas mucho, luego te paras, a veces incluso retrocedes un poquito"

Expansión internacional: el salto a Asia

En esta estrategia de crecimiento, el aceite Royal ecológico juega un papel fundamental. "El royal es nuestro buque insignia, es por lo que nosotros nos hemos querido identificar", subraya Lorite. Durante años, fue el único Royal ecológico de toda la denominación de origen, lo que refleja la apuesta de la empresa por la agricultura ecológica, no solo por su auge comercial, sino también por "la labor medioambiental bastante importante" que supone.

Actualmente, la compañía está inmersa en un proceso de expansión internacional. Tras consolidarse en España y Europa, Vadolivo ha puesto el foco en Asia: "ahora estamos en el mercado coreano, vamos a iniciar el mercado japonés", afirma Lorite. Reconoce que es un camino complejo: "El proceso no siempre es hacia adelante, a veces avanzas mucho, luego te paras, a veces incluso retrocedes un poquito".