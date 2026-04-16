La Armada pone a prueba su capacidad de respuesta con un gran simulacro en Burela (Lugo)

Este sábado 18 de abril, en horario de 10:30 a 13:30, la ensenada de Burela (Lugo) será el escenario de un simulacro de emergencia marítima enmarcado en los ejercicios MARSEC-26. El operativo, diseñado por la Comandancia Naval de A Coruña y Ferrol, consistirá en el salvamento de la tripulación de un pesquero que se hunde en las proximidades del puerto, movilizando una gran cantidad de medios navales, aéreos y terrestres.

Un ejercicio de máxima coordinación

El objetivo principal del ejercicio es practicar la coordinación entre las distintas instituciones con competencias en seguridad marítima. El simulacro se iniciará con la llamada de socorro del pesquero "Gema Antonio", cedido por la Cofradía de Pescadores de Burela, que alertará de una vía de agua interna por una fractura en su estructura.

La situación simulada provocará el hundimiento inmediato del buque y un vertido de combustible, lo que activará todos los protocolos de emergencia. A partir de ese momento, se desplegará un completo dispositivo de búsqueda y rescate de los náufragos, su posterior evacuación y la atención sanitaria tanto en buques como en tierra.

El ejercicio también contempla la contención del vertido para prevenir un posible daño medioambiental en la zona. La fase final del simulacro incluirá el reflotamiento del pesquero hundido por parte de los buceadores de la Armada y su traslado a puerto.

Amplio despliegue de medios

La Armada participa como directora del escenario a través de la Comandancia Naval de A Coruña y Ferrol, aportando el patrullero "Arnomendi" y personal de la Unidad de Buceo de Ferrol. Junto a ella, intervienen otros organismos estatales como la Dirección General de la Marina Mercante, el Instituto Social de la Marina con el buque-hospital "Juan de la Cosa", la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera con la patrullera "Alcotán II" y la Cruz Roja.

La Xunta de Galicia también ha movilizado importantes recursos. La Subdirección Xeral de Gardacostas desplegará el helicóptero "Pesca 2", el remolcador "Sebastián de Ocampo" con barreras anticontaminación, y las patrulleras "Punta Promontorio" y "Mar de Galicia". Por su parte, la Axencia Galega de Emerxencias 112 instalará el puesto de mando avanzado para coordinar la respuesta.

A nivel local, Portos de Galicia Norte controlará los accesos y la seguridad en los muelles, mientras que el Concello de Burela ofrecerá apoyo con medios e infraestructuras, además de la colaboración de la Policía Local.

Jornada de puertas abiertas

Como antesala al simulacro, durante la jornada del viernes 17 de abril, algunos de los buques participantes estarán atracados en el muelle comercial de Burela y podrán ser visitados por el público. Al ocaso, se celebrará una ceremonia de arriado solemne de bandera a bordo del patrullero de la Armada "Arnomendi".

El concejal de Mar del Ayuntamiento de Burela, Ramiro Fernández, pone en valor la elección de Burela como escenario de estas maniobras: “Queremos agradecer que la Armada escogiera Burela para acoger este ejercicio, que sitúa nuestro puerto como un referente en el ámbito de la seguridad marítima y pone en valor nuestra tradición marinera”.

Fernández destaca también la importancia de la coordinación entre organismos, “este tipo de simulacros permiten mejorar la respuesta ante situaciones reales de emergencia y refuerzan el trabajo conjunto de todos los medios implicados”. Apunta que este ejercicio supone una oportunidad clave para reforzar los protocolos de actuación, la coordinación interinstitucional y la preparación ante posibles emergencias en un entorno estratégico como es el puerto de Burela.