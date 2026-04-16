Networking Teruel celebra una década como motor de la economía local: "Hemos construido relaciones sólidas y de confianza"

El grupo Networking Teruel (NTW), una iniciativa impulsada por la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz (Asempaz), cumple diez años de trayectoria. Para conmemorar esta década de trabajo en red y crecimiento compartido, la organización ha preparado un evento especial que se celebrará el próximo jueves 16 de abril a las 19:00 horas en el Auditorio del centro cultural San Julián. El objetivo es hacer partícipe de este hito a todo el tejido económico de la provincia y compartir el éxito del proyecto.

Un evento para celebrar y crear sinergias

Bajo el lema "10 Años conectando empresas", la jornada ha sido diseñada como un gran encuentro de empresas, profesionales y asociaciones. El acto central girará en torno a una mesa coloquio protagonizada por destacadas empresas de diferentes sectores que operan en Teruel, donde se analizará la evolución del panorama económico de la ciudad y se debatirá sobre la importancia de la colaboración empresarial para retener el talento. Tras el coloquio y un breve acto institucional, se celebrará un ágape para fomentar el networking entre los asistentes.

Networking Teruel 10º aniversario de Networking Teruel

Llegar con éxito a estos diez años es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de innovación de las empresas de Teruel" Luis Girón

Desde la organización de Networking Teruel, según la información facilitada por ellos mismos, han declarado que "llegar con éxito a estos diez años es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de innovación de las empresas de Teruel". Además, han añadido su deseo de que la celebración sea "un espacio para mirar al futuro y seguir creando redes que beneficien a nuestro territorio".

Luis Girón, presidente actual de Networking Teruel

De reuniones a las 7 de la mañana a motor de ventas

La historia de este grupo comenzó hace diez años, cuando un conjunto de empresas, emprendedores y profesionales autónomos de Teruel apostaron por conectar para generar oportunidades de negocio conjuntas y multiplicar sus ventas. Presentado oficialmente el 8 de marzo de 2016, NTW Teruel nació con la premisa de priorizar la aportación individual al colectivo. Los inicios requirieron un fuerte compromiso, con una exigente rutina de reuniones semanales cada martes a las siete de la mañana que forjó una sólida dinámica de trabajo.

Un ecosistema consolidado con casi 40 empresas

Con el tiempo, el grupo se ha profesionalizado hasta convertirse en un grupo estable y multisectorial con casi 40 miembros activos. La estructura actual cuenta con normas de funcionamiento, junta directiva y un estricto sistema de referencias empresariales. Según Networking Teruel, el éxito del colectivo no solo radica en los buenos resultados económicos, sino también en la implicación de sus integrantes y en un entorno de plena confianza y colaboración.