Hablamos con Nicolás Grimaldos, diputado provincial del PP de Jaén

hoy en COPE nos vamos a marchar hasta la comarca del Condado allí los vecinos están que trinan porque van a experimentar van a sufrir las de un 150 % del recibo del agua ni tal como está la vida les ha hecho de todo menos gracia pero porque va a subir tanto el agua en esa determinada marca si todos los vecinos somos o todos los ciudadanos somos iguales pues teníamos que pagar más o menos igual por los mismos servicios sobre todo cuando son esenciales como es el suministro de agua potable vamos a hablar con Nicolas Grimaldos es diputado provincial por el Partido Popular de la comarca de Villacarrillo para que nos cuente porque está ocurriendo va a ocurrir esto no es otro que por ahí va hasta el Congreso de los Diputados Nicolás qué tal buenas tardes bueno porque ustedes los que viven en el condado tienen que pagar esa subida del 150 % porque escriben más piscinas que ocurre canción le solicita en el que hay un 50% resulta que el otro día en unas declaraciones en unas declaraciones del diputado del área vosotras vale remolque en una comarca como el condado los 7 municipios que están dentro de este consorcio a ver quién gana población claro que hay pocos habitantes para gastos que tiene este consorcio la planta de agua y el suministro de agua en esta comarca porque dice que está en la situación que por la poca población con esta medida el Gobierno de la Diputación es que los vecinos que vivimos en el mundo yo precisamente el que subir a la Sierra de Segura el municipio de 700 habitantes es lo que me está diciendo que nos tenemos que ir a Zaragoza y Valencia Nicolás Nicolás un recibo medio de agua en este momento que paga un vecino de la comarca del Condado y cuánto podría pagar con esa subida a la que estamos haciendo referencia para que nuestros clientes tengan tengan más o menos una idea unos 25 de agua lo que viene a decir que si se lleva a cabo lo que en este caso del estudio que han presentado pues se duplicaría pasarían apagar 50 bueno pues se supone que con cuando se habla de reto demográfico de fijar la población al territorio lo que había era incentivar precisamente vivir en con menos habitantes no penalizar lo porque si nos va a costar el agua más cara que por ejemplo vivir en la campiña de Jaén o en el área metropolitana de la capital obviamente les están perjudicando ustedes no claro que no se aplique la recuperación de costes de la obra que se hicieron en esta comarca que es una obra que hicieron lo que quieren hacer el repercutir el coste de esta obra los vecinos nosotros decimos que no sea que había dicho no sea repetido porque si llegan a rellenar aún va a seguir subiendo más el recibo de la Diputación debe de hacer un esfuerzo y lo que no puede decir es que está solicitado desde hace dos desde el año 2020 es un problema en esta comarca con el tema del agua y sobre todo aquí es donde la Diputación debe de dar la cara y estar a la altura para que está tomando allí este consorcio todo esto vecino no lleguen a pagar el agua más cara de Andalucía Nicolás en la situación está no se ha probado todavía pero como ven ustedes la posibilidad de que se frene os eché para atrás que te hace lo que tiene que lo que se tiene que hacer un estudio para rebajar los costes el que vuelvo a repetirme que no se aplique la recuperación el principio recuperación de costes Diputación con fondo con el fondo con oficiando de somajasa potabilización al final de cada ejercicio y a este consorcio que tiene donde debe de acostar Diputación para que me finitiva no decimos que paguen lo mismo pero sí que pague la media de un recibo de agua comentado si hablamos de disparar una empresa que tener un consumo de agua no pues estaremos muy pendientes a todo esto asunto no hay nada más sensible por ejemplo que ese servicio que es indispensable como es el suministro de agua potable a viviendas o a industrias negocios Nicolás en una industria pero de un restaurante un bar obviamente el fin Nicolás estaremos pendientes a ver qué qué ocurre en que se decide finalmente la Diputación muchas gracias