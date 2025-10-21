El Grupo Japemasa (Autogex Retail) continúa consolidando su presencia en Andalucía con la apertura de la nueva tienda Kia Motum Jaén
Un espacio moderno y sostenible que refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad del futuro
Jaén - Publicado el
1 min lectura6:05 min escucha
El Grupo Japemasa (Autogex Retail) continúa consolidando su presencia en Andalucía con la apertura de la nueva tienda Kia Motum Jaén, un espacio moderno y sostenible que refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad del futuro. Su CEO, Gerardo Pérez Giménez, destaca que esta inauguración no solo supone un impulso para la marca KIA en la provincia, sino también una apuesta por la creación de empleo y el desarrollo económico local.
Escucha en directo
COPE JAÉN
"Los innumerables casos de corrupción del PSOE vuelven una vez y otra vez constantemente a la actualidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h