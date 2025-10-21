El Grupo Japemasa (Autogex Retail) continúa consolidando su presencia en Andalucía con la apertura de la nueva tienda Kia Motum Jaén, un espacio moderno y sostenible que refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad del futuro. Su CEO, Gerardo Pérez Giménez, destaca que esta inauguración no solo supone un impulso para la marca KIA en la provincia, sino también una apuesta por la creación de empleo y el desarrollo económico local.