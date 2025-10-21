COPE
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

El Grupo Japemasa (Autogex Retail) continúa consolidando su presencia en Andalucía con la apertura de la nueva tienda Kia Motum Jaén

Un espacio moderno y sostenible que refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad del futuro

El Grupo Japemasa (Autogex Retail) continúa consolidando su presencia en Andalucía con la apertura de la nueva tienda Kia Motum Jaén
El Grupo Japemasa (Autogex Retail) continúa consolidando su presencia en Andalucía con la apertura de la nueva tienda Kia Motum Jaén

Ángel López

Jaén - Publicado el

1 min lectura6:05 min escucha

 El Grupo Japemasa (Autogex Retail) continúa consolidando su presencia en Andalucía con la apertura de la nueva tienda Kia Motum Jaén, un espacio moderno y sostenible que refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad del futuro. Su CEO, Gerardo Pérez Giménez, destaca que esta inauguración no solo supone un impulso para la marca KIA en la provincia, sino también una apuesta por la creación de empleo y el desarrollo económico local.  

