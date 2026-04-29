Family Biscuits se reinventa: de la galleta tradicional al 'snack' para conquistar el mercado

Con motivo del 60 aniversario de COPE Jaén, la empresa Family Biscuits, -conocida como 'la galleta de Jaén'-, ha repasado su trayectoria y sus planes de futuro. María Santana, ha destacado el papel de la emisora como un "valor muy importante" que les "ha acercado al público" y a la sociedad jiennense, sintiéndose "muy apoyados".

Transformación hacia el snack

La compañía se encuentra en un momento de cambio clave. "Actualmente estamos en plena transformación de la fábrica", ha explicado Santana. La firma ha decidido evolucionar de la producción de la "galleta básica" para centrarse en el mercado del snack, con nuevas líneas de productos tanto salados como dulces.

Hemos cambiado de hacer galleta básica a snack, snack salados y snack dulces" María Santana

Los snacks salados ya han sido lanzados al mercado, mientras que la empresa tiene previsto que los dulces lleguen a los consumidores en el mes de mayo, adaptándose así a las nuevas tendencias que marca el mercado.

El futuro: formatos 'on the go'

Mirando hacia el futuro, Family Biscuits está invirtiendo en "nuevas embolsadoras para hacer formatos más pequeños on the go". Según Santana, esta innovación responde a un cambio en el consumo: "Ahora la galleta es un snack, ahora las nuevas tecnologías van hacia eso, hacia comer galleta en cualquier momento en formatos mucho más pequeños".

Entre sus productos más exitosos, Santana ha mencionado las "minicookies con speculoos o con chocolate" y las "black cookies", que son galletas negras con pepitas de chocolate blanco.

Compromiso con el empleo en Jaén

A pesar de la "mucha competencia" en el sector, la empresa mantiene su compromiso. "Nunca ha sido fácil, pero tenemos que seguir adelante, seguir apostando por el futuro y seguir generando empleo en la provincia de Jaén", ha afirmado Santana. Este esfuerzo es una de las señas de identidad de la compañía.

Para Family Biscuits, formar parte del tejido industrial de Jaén es un motivo de orgullo. La empresa busca activamente contribuir a la economía local para "hacer que las nuevas generaciones se queden en Jaén", un objetivo que consideran fundamental para el desarrollo de la provincia.