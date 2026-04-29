Cae en Huelva el ciberestafador más buscado tras una fuga de cinco años

La Policía Nacional ha detenido en Valverde del Camino (Huelva) al que está considerado como uno de los ciberestafadores más activos y buscados de la provincia. El individuo, que se encontraba prófugo de la justicia desde hacía cinco años, había hecho de la estafa por internet su “modus vivendi” durante los últimos seis años. Sobre él pesaban 26 requisitorias judiciales en vigor y cientos de denuncias por apropiarse fraudulentamente de miles de euros.

Un ‘modus operandi’ basado en la suplantación

El estafador centraba su actividad en plataformas de venta de segunda mano. Su método consistía en contactar con vendedores para mostrar un falso interés en sus productos y conseguir que le enviaran fotografías de sus DNI. Con estos documentos, usurpaba la identidad de las víctimas para dar de alta líneas telefónicas y cuentas bancarias a su nombre.

Posteriormente, publicaba anuncios fraudulentos con las identidades robadas. Cuando una nueva víctima decidía comprar, el detenido exigía los pagos a través de transferencias o Bizum a cuentas de terceras personas, conocidas como “mulas financieras”. Estas personas recibían el dinero, lo retiraban en cajeros automáticos y se lo entregaban en mano al estafador, dificultando así el rastro financiero.

Doble perjuicio para las víctimas

Este sistema provocaba una doble victimización. Los vendedores originales, a quienes les robaba el DNI, no solo perdían la oportunidad de vender su producto, sino que además quedaban como investigados en múltiples procedimientos policiales y judiciales por todo el territorio nacional. Muchos de ellos recibían citaciones y se veían obligados a iniciar acciones legales para demostrar su inocencia en delitos que no habían cometido.

Cinco años de huida y una detención violenta

Consciente de que estaba siendo buscado, el investigado mantuvo una alta movilidad geográfica por toda España para eludir a la policía. Durante los últimos meses, los agentes le siguieron la pista por fincas y localidades de la sierra de Huelva, como Aracena y Cortegana, y por municipios de Sevilla y Badajoz.

El cerco policial se cerró finalmente este mes en Valverde del Camino, donde el fugitivo llevaba residiendo apenas 15 días y planeaba mudarse de nuevo. En el momento de la detención en la vía pública, el hombre opuso una resistencia extrema y acometió violentamente contra los agentes, siendo necesaria la colaboración de la Policía Local de Valverde del Camino para su captura.