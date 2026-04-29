El trágico suceso que ha obligado a suspender la 'Muestra de cine más pequeña del mundo': "Ha sido una decisión difícil"

La Asociación de Vecinos y Amigos de Ascaso 'Los Relojes' ha anunciado la suspensión de la 'Muestra de cine más pequeña del mundo', que se celebra cada verano en esta pedanía de Boltaña (Huesca). La decisión se ha tomado ante la imposibilidad de celebrar el evento en las fechas previstas, del 25 al 29 de agosto, debido al derrumbe del muro que acogía la cita, provocado por las intensas lluvias del pasado mes de febrero.

El muro afectado, de unos diez metros de longitud y tres de altura, es el que separa la conocida como 'Era del Cine' de la senda que lleva a las pozas de la localidad. Durante los últimos meses, la asociación ha mantenido conversaciones con la propiedad de la finca y con el Ayuntamiento de Boltaña para explorar vías de restauración, pero no se ha logrado una solución que garantice la seguridad de los asistentes.

ASCASO Era en la que se proyectan las películas en Ascaso.

Una decisión difícil pero responsable

La organización ha calificado la cancelación como "una decisión difícil" pero necesaria. "Por responsabilidad, y con pesar, la Asociación se ve obligada a suspender la décimo quinta edición de la Muestra de cine de Ascaso", han lamentado en un comunicado.

Es un riesgo inasumible para la sostenibilidad de una entidad pequeña y sin ánimo de lucro" Organización de la Muestra de Cine Ascaso

No ha sido posible asegurar las condiciones para los cientos de personas que acuden cada verano.

ASCASO Así es la era donde se proyectan las películas cada verano en Ascaso.

La complejidad de organizar un festival de proyección internacional como este, que incluye desde la selección de películas con escasa distribución hasta la coordinación de cineastas y voluntarios, ha pesado en la balanza. En las circunstancias actuales, formalizar compromisos supondría "un riesgo inasumible para la sostenibilidad económica de una entidad pequeña y sin ánimo de lucro".

ASCASO Cada año cientos de personas acuden a esta pequeña localidad.

El futuro del festival, en el aire

A pesar de las dificultades, la asociación ha reiterado su compromiso con el proyecto. Se han puesto a disposición del Ayuntamiento de Boltaña para valorar la posibilidad de celebrar esta edición en un espacio alternativo que el municipio pueda habilitar en la aldea antes de agosto. Del mismo modo, se ha abierto un proceso de reflexión sobre la continuidad futura de la Muestra, ya sea en Ascaso o en otro municipio.

Ha contribuido a revitalizar y dar nueva vida a esta pequeña aldea pirenaica"

La iniciativa cultural, a lo largo de sus quince años, "ha contribuido a revitalizar y dar nueva vida a esta pequeña aldea pirenaica". La asociación ha agradecido el apoyo de entidades, empresas y administraciones como el Ayuntamiento de Boltaña, la Comarca de Sobrarbe y la Diputación Provincial de Huesca (DPH), así como a todos los voluntarios.

Finalmente, la organización mira con satisfacción el camino recorrido. "Con orgullo y gratitud, la Asociación mira el camino recorrido: 15 años en los que este singular festival ha logrado consolidarse y obtener el reconocimiento tanto de la sociedad aragonesa como del mundo cinematográfico español", concluyen.