Guía para la Romería del Valle en Toledo: cortes de tráfico, prohibiciones y todas las novedades

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado el dispositivo especial de limpieza, tráfico y seguridad para la Romería del Valle, que este año introduce como principal novedad un cambio en la disposición de los puestos de venta y las carpas de los partidos políticos para evitar aglomeraciones y mejorar la seguridad. La vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha explicado que el objetivo es hacer el tránsito más cómodo y sencillo para los asistentes.

Nueva distribución para más seguridad

La principal modificación consiste en trasladar los bares y puestos de venta al lado opuesto de su ubicación tradicional. Esta medida permitirá dejar libre un tramo de acera de unos 80 metros, que será vallado para garantizar un paso fluido a quienes se dirijan a la ermita. Según Cañizares, esta reorganización "va a ser mucho más sencillo y se van a producir menos aglomeraciones". Este año se instalarán 46 puestos de venta y 3 carpas de partidos políticos, que se situarán en la zona de los merenderos.

Amplio dispositivo de tráfico y seguridad

En cuanto al tráfico, la carretera de la circunvalación del Valle se cortará desde las 9:00 horas del 30 de abril hasta la madrugada del 2 de mayo, entre el puente de Alcántara y el cruce con la carretera de Cobisa. Además, el tramo entre la rotonda del Parador y la ermita se cerrará el 30 de abril a las 16:00 horas. Se habilitarán aparcamientos en la carretera del Valle y en los viales de la urbanización Las Islas. También se han previsto cortes de tráfico en el centro de Toledo durante la mañana del 1 de mayo por las manifestaciones del Día del Trabajador.

El dispositivo de seguridad incluye una de las medidas más importantes: la prohibición de acceder a la romería con envases de vidrio. Cañizares ha insistido en este punto, afirmando que "no se va a dejar acceder a la Romería del Valle con envase de vidrio". Para asegurar su cumplimiento, se establecerán tres controles policiales en los principales accesos. El operativo contará con unos 30 agentes de Policía Local por turno, además de Policía Nacional, que incluirá una unidad montada a caballo, y la vigilancia con drones de ambos cuerpos.

No se va a dejar acceder a la Romería del Valle con envase de vidrio" Inés Cañizares

Otras prohibiciones y servicios

El decreto municipal prohíbe también encender cualquier tipo de fuego, bajo amenaza de denuncia, así como la instalación de elementos reproductores de sonido con altavoces o megafonía en el exterior, a excepción de las carpas de los partidos políticos. También se vigilará que no se abandone basura, con la presencia de la Patrulla Verde.

Para la limpieza, se ha organizado un plan que comenzará a las 6:00 de la mañana del 1 de mayo y se extenderá los días posteriores con una limpieza integral de la zona. Se instalarán 56 contenedores, 20 cabinas de aseos individuales y dos instalaciones colectivas para caballeros para dar servicio a los asistentes.