Los presuntos autores del asesinato de Tavira son un matrimonio argelino que no tenía antecedentes

La Policía Nacional investiga si el cadáver de un hombre encontrado este martes en una vivienda a las afueras de Alicante es del empresario Jesús Tavira, desaparecido hace más de un mes. El cuerpo ha sido hallado sepultado y en avanzado estado de descomposición, y ya se ha detenido a tres personas por su presunta implicación en el crimen.

Este martes se desplegó un amplio dispositivo en la vivienda de un empleado de Tavira, en la calle Geranio de Bacarot, y tras horas de búsqueda se encontró un cadáver envuelto en plásticos dentro de un antiguo pozo y sepultado con cemento y escombros bajo unas baldosas.

Aunque no ha podido ser totalmente identificado por el deterioro de los restos, todo apunta a que se trata del empresario desaparecido, ya que, según ha podido saber COPE Alicante, en el lugar de los hechos se ha encontrado una medalla de oro que coincidiría con la que portaba Tavira en el momento de la desaparición.

Los detenidos son el matrimonio propietario de la casa, dos argelinos de 45 y 36 años respectivamente, y un tercer individuo. Están acusados de asesinato, robo con violencia y daños. La pareja propietaria del inmueble donde ha aparecido el cuerpo de Tavira no tenía antecedentes penales. El hombre trabajaba para la víctima como mecánico en su empresa de desguaces.

Los agentes siempre sospecharon de esta persona porque el día de la desaparición (18 de marzo), acompañó a Tavira en su Audi Q5 en busca de una pieza para uno de los vehículos en los que estaban trabajando, en la campa que tiene el empresario en Fontcalent. Fuentes consultadas, han explicado a COPE Alicante que 45 minutos después el presunto asesino regresó a la campa andando y sin Tavira, argumentando que la víctima se había encontrado con dos personas y se habían ido juntas en el vehículo.

Una imagen de Jesús Tavira difundida en redes recientemente.

Tres días después, ese mismo coche fue encontrado quemado en el barrio de las Mil Viviendas de Alicante. Según la plataforma Adonay, Jesús Tavira medía 1,80 metros, era de complexión fuerte y la última vez que se le vio vestía cazadora marrón, camiseta blanca y zapatillas azules.

Las fuerzas de seguridad están a la espera de los resultados del examen forense para confirmar oficialmente la identidad, previsiblemente mediante huellas dactilares debido al deterioro de los restos.

No estaría relacionado con el 'caso sala'

El nombre de Tavira saltó a los medios de comunicación por su vinculación con el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, asesinada a tiros en 2016. Aunque fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, nunca se llegó a acreditar su implicación en los hechos. La investigación de la muerte del empresario señala a un posible ajuste de cuentas por deudas y no con aquel crimen.

Dentro del caso Sala, muy mediático, se documentó que los días previos al asesinato Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Por esas llamadas fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que finalmente se llegara a acreditar la vinculación con los hechos.

En sus declaraciones a los agentes, Tavira sostuvo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen aún sin resolver de María del Carmen Martínez.