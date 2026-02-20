Ernesto Medina sentencia la nueva 'Cumbres Borrascosas': «Es una tomadura de pelo»

El crítico de cine Ernesto Medina ha expresado su profunda decepción con la nueva versión cinematográfica de Cumbres Borrascosas. En su espacio Plano Corto de COPE Jaén, el experto ha analizado la película, que califica de fiasco y sobre la que ofrece una contundente opinión que ha dejado clara su postura.

«Una tomadura de pelo»

Para Medina, la película no se sabe si es «una tomadura de pelo» o «un videoclip». El crítico considera que la directora ha realizado un «alarde de dirección terrible» y que su estilo se nota en exceso, algo que va en contra del principio que él mismo defiende.

El mejor estilo es el que no se nota" Ernesto Medina

«Dicen los que entienden que tanto en literatura como en cine el mejor estilo es el que no se nota», ha recordado Medina. Su veredicto final sobre Cumbres Borrascosas se traduce en una puntuación inferior al cuatro sobre diez y una recomendación tajante para los espectadores.

Que no vayan a verla" Ernesto Medina

Su malestar con el filme ha sido tal que el crítico ha llegado a sentirse «descolocado» por las imágenes que vio, resumiendo su consejo con una frase directa: «Que no vayan a verla».

Estrenos de la semana

En cuanto a las novedades en cartelera, Medina ha destacado dos estrenos. Por un lado, Greenland: Migration, la secuela de la cinta de catástrofes protagonizada por Gerard Butler. Sobre esta tendencia de segundas y terceras partes, el experto ha reflexionado: «A veces creo que se están acabando la idea».

El segundo estreno destacado es El vestido, una nueva película de terror protagonizada por Belén Rueda y dirigida por Jacob Santana. Junto a estas, la cartelera ofrece opciones variadas como el thriller La asistenta, la comedia española Castigo divino o la cinta de animación Evolution.

Finalmente, el espacio radiofónico ha recordado la programación de cine español organizada por la Diputación, con títulos como Padre no hay más que 1, y ha tenido un momento para el recuerdo de Robert Wall, a quien se ha mencionado por su papel en El Padrino.