DESCUBRIENDO UBRIQUE | 20 FEBRERO 2026 | MUSEO DE LA PIEL, CONVENTO DE CAPUCHINOS

Del arte de la marroquinería a la paz del convento: un recorrido único por Ubrique. Un viaje al corazón de la artesanía en el Museo de la Piel

Descubriendo Ubrique
Descubriendo Ubrique - Capítulo 22

Fernando Crespo

Cádiz - Publicado el

1 min lectura32:45 min escucha

