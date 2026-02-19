La 'chirigota' del tranvía de Jaén: la licitación suma nuevos errores y ninguna solución

La puesta en marcha del tranvía de Jaén ha sumado un nuevo capítulo calificado como de 'chirigota'. Las empresas que concurrían a la adjudicación de la explotación del servicio han sido excluidas por falta de documentación, un error que agrava el estancamiento del proyecto. Este contratiempo se repite, ya que otra compañía fue apartada previamente por motivos similares y ha recurrido su exclusión ante los tribunales.

La situación genera incomprensión, dado que se trata de grandes empresas acostumbradas a presentarse a todo tipo de licitaciones públicas y que cuentan con asesoría jurídica en plantilla. Desde la columna de opinión 'Las Divinas Palabras' se describen estos fallos como 'dislates' que siembran dudas sobre la futura gestión del servicio.

Confiemos en que el servicio que en su día pudieren prestar no se atenga a tan nefastos precedente" Ernesto Medina

Una penitencia sin fin

Esta cadena de despropósitos es vista como una penitencia para la ciudadanía que excede los 40 días de la Cuaresma y se prolonga durante meses y años. La frustración es tal que el autor de la columna llega a vaticinar que el retraso podría alcanzar los "cuatro lustros". En este contexto, se expresa el deseo: "Confiemos en que el servicio que en su día pudieren prestar no se atenga a tan nefastos precedente".

El tranvía entre la Cuaresma y el Carnaval

El análisis de la situación del tranvía se enmarca en la transición del Carnaval a la Cuaresma. El texto original recurre a la etimología de ambas celebraciones, 'carnem levare' (quitar la carne) y 'cuadragésima' (cuarenta días), para contraponer la fiesta con la penitencia. Los sucesos 'inexplicables' que rodean al tranvía se asimilan a esta dualidad antitética.

Que sus lágrimas de risa se mezclen con las cenizas del tranvía" Ernesto Medina

Finalmente, la columna sugiere con ironía que los vecinos podrían pasearse por la ciudad con "tranvías de cartón". El autor concluye con una imagen potente que llama a la acción ciudadana: "Que sus lágrimas de risa se mezclen con las cenizas del tranvía, palmor de obtener, al menos, adoquines con los que levantar barricada ciudadana".