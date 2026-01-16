Ernesto Medina analiza los grandes estrenos: 'Turno de guardia' y la nueva saga de '28 años después'

El crítico de cine Ernesto Medina ha repasado los principales estrenos de la semana en su sección Plano Corto de cope.es/jaen. Entre sus recomendaciones destacan dos películas importantes: el drama suizo Turno de guardia y la nueva entrega de la saga de zombis, 28 años después 2: El templo de los huesos.

Los estrenos más esperados

Una de las principales novedades es Turno de guardia, una película suiza de 92 minutos dirigida por Petra Biondina Volpe. Medina ha señalado que el largometraje es una de las 15 finalistas al Oscar a la mejor película extranjera, un dato que subraya su calidad.

Viene precedida de magníficas críticas" Ernesto Medina

El crítico ha destacado que la película se mueve en la línea de series como 'Urgencias' o 'Doctor House' y que "viene precedida de magníficas críticas", ensalzando a la colectividad médica.

El otro gran estreno es 28 años después 2: El templo de los huesos, que continúa la saga iniciada con 28 días después (2002) y 28 semanas después (2007). Esta nueva etapa, que comenzó con 28 años después 1, fue rodada del tirón junto a su secuela.

Le iba a dar un toque de frescura a esta nueva entrega de la saga" Ernesto Medina

Como curiosidad, Medina ha explicado que, aunque Danny Boyle dirigió la primera parte y dirigirá la tercera en 2027, la segunda ha corrido a cargo de Nia DaCosta. El motivo es que Boyle se encontraba en plena postproducción de la primera entrega y se buscó a la directora para que le diera "un toque de frescura" a la franquicia.

Películas que siguen en cartelera

Además de los estrenos, el experto ha insistido en dos recomendaciones que continúan en la cartelera: Rondallas, con Javier Gutiérrez, y Familia de alquiler, una película que ha calificado como "emotiva y emocionante".

También se ha comentado la permanencia de otros títulos como Abuela tremenda, generando un debate sobre el cine de calidad frente al cine concebido únicamente para el entretenimiento, que cumple su función para "echar un buen ratito sin otro tipo de pretensión".