Economía y finanzas, con Antonio Hernández Bernal y Renta 4 Banco

Hoy hablamos de un tema que nos afecta a todos, aunque muchas veces no seamos conscientes: el analfabetismo financiero

 No se trata solo de no entender la Bolsa o los fondos de inversión; hablamos de desconocer cómo funciona el dinero en nuestro día a día: cómo ahorrar, cómo pedir un crédito, cómo invertir o cómo protegernos frente a la inflación. Y esa falta de conocimiento tiene un precio. Literalmente. El analfabetismo financiero nos cuesta dinero, tanto en decisiones personales equivocadas como en oportunidades perdidas. Hoy analizamos por qué ocurre, cómo nos afecta y qué podemos hacer para mejorar nuestra cultura financiera.  

