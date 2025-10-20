Economía y finanzas, con Antonio Hernández Bernal y Renta 4 Banco
Hoy hablamos de un tema que nos afecta a todos, aunque muchas veces no seamos conscientes: el analfabetismo financiero
Jaén - Publicado el
1 min lectura3:52 min escucha
No se trata solo de no entender la Bolsa o los fondos de inversión; hablamos de desconocer cómo funciona el dinero en nuestro día a día: cómo ahorrar, cómo pedir un crédito, cómo invertir o cómo protegernos frente a la inflación. Y esa falta de conocimiento tiene un precio. Literalmente. El analfabetismo financiero nos cuesta dinero, tanto en decisiones personales equivocadas como en oportunidades perdidas. Hoy analizamos por qué ocurre, cómo nos afecta y qué podemos hacer para mejorar nuestra cultura financiera.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE JAÉN
"Las joyas del Louvre han sido sustraídas por cuatro tíos que solo necesitaron siete minutos para cometer uno de los robos del siglo"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h