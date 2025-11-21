La cartelera se renueva con el Drácula de Luc Besson, 'The Running Man' y 'Wicked 2'

Este viernes la cartelera de cine se renueva con tres potentes estrenos que prometen atraer a toda clase de públicos. El crítico Ernesto Medina, en su programa Plano Corto de cope.es/jaen, ha analizado las novedades, entre las que destacan una nueva versión de Drácula, el regreso de un clásico de Stephen King y la esperada segunda parte del musical Wicked.

Un Drácula francés y el regreso de 'The Running Man'

Uno de los estrenos más destacados es la versión francesa de Drácula, dirigida por Luc Besson. Medina ha señalado que, aunque Besson es un director a veces "exagerado y barroco", cuenta con grandes títulos en su filmografía como "Dog Man" o "El Quinto Elemento". A pesar de la irregularidad del director, el crítico ha confesado su interés: "La primera que voy a ir a ver es el Drácula de Luc Besson".

Otra de las grandes apuestas es "The Running Man", basada en la novela de Stephen King que ya fue adaptada en los ochenta con el título "Perseguido". La cinta, que narra un concurso televisivo de supervivencia, cuenta con el aliciente de tener en su reparto a William H. Macy y estar dirigida por Edgar Wright ("Baby Driver"), lo que para Medina la convierte en una opción que "merece una vuelta".

'Wicked 2' y otras propuestas de la semana

Para los amantes de los musicales, llega "Wicked: Parte 2", secuela que, con 138 minutos de duración, se le presenta como una obligación al crítico. Medina ha recordado que la música de la primera entrega no fue de su agrado y que las críticas apuntan en la misma dirección para esta segunda parte. Aun así, asume con resignación su deber como especialista: "Sabiendo que no me va a gustar, me voy a chupar 138 minutos allí sentado".

La oferta internacional se completa con "Extinción", una película de animación producida en Malasia. Fuera de la gran pantalla, el programa también ha servido para recomendar la miniserie "Yakarta", protagonizada por Javier Cámara, de la que el propio Medina ha admitido que todo el mundo "habla maravillas de ella".