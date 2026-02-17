El aceite de la Sierra de Cazorla se reivindica: "No todos los aceites son iguales"

En el corazón del olivar tradicional de Jaén, la Denominación de Origen Sierra de Cazorla protege y promociona un aceite de oliva virgen extra (AOVE) singular. Su gerente, Baltasar Alarcón, subraya que la misión principal es trasladar al consumidor las características de un producto único, respaldado por criterios técnicos y, sobre todo, por un factor humano clave: los 13.000 agricultores de los nueve municipios de la comarca.

Un terruño que marca la diferencia

La singularidad de este AOVE nace de su entorno. "Cuando los aceites son de calidad, es cuando el terruño marca su esencia en el producto", afirma Alarcón. Las condiciones agroclimáticas, la geología y la variedad autóctona Royal, que se entremezcla con la Picual en un 'cupás natural', otorgan a estos aceites un ADN y unas características organolépticas únicas y diferenciadas.

Cuando los aceites son de calidad, es cuando el terruño marca su esencia en el producto" Baltasar Alarcón

Retos climáticos y valor social

El sector se enfrenta a desafíos importantes como la crisis climática, que está provocando un adelanto en la maduración del fruto. Desde el Consejo Regulador, se anima a los agricultores a "ir acompasados al ritmo que marca el campo". Actualmente, las lluvias han retrasado la recolección, de la que todavía queda por recoger, según sus estimaciones, "un 20 o un 30 por ciento" en algunas zonas.

Más allá del producto, la Denominación de Origen se erige como una "herramienta útil" en la lucha contra la despoblación rural. Alarcón defiende que el objetivo es revalorizar el aceite para que los agricultores "tengan un valor añadido a su producto", contribuyendo así a fijar población en el territorio de la comarca de la Sierra de Cazorla.

El mensaje al consumidor: "Pruébenlos"

Alarcón lanza un mensaje directo a los consumidores para que comprueben por sí mismos la calidad de estos aceites. "Tenemos que desligar de la mente un dicho que nos ha hecho mucho daño: que todos los aceites son iguales. Eso no es así", sentencia. Su recomendación es clara: "que los palpen, que los prueben y que comparen", para que sean los sentidos los que dictaminen su potencial.