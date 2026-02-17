Jaén acelera su reconversión industrial: la estrategia ‘Jaén por Industria’ suma ya 260 empresas

La estrategia Jaén por Industria, impulsada por la Diputación Provincial de Jaén, sigue consolidándose como un pilar fundamental en la política económica de la provincia. Durante el pasado año 2025, cerca de 60 nuevas empresas se adhirieron a la iniciativa, que ya suma un total de 260 firmas pertenecientes a 23 ramas industriales distintas.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha señalado en una entrevista en COPE que este crecimiento no es fruto de la casualidad, sino que se enmarca en un "momento de pujanza importante a nivel económico y del tejido productivo" que vive España. "De esa oleada nos tenemos que ir y nos aprovechamos", ha comentado Carmona sobre el impacto positivo en la provincia.

Un escaparate para el potencial industrial

Carmona ha descrito la estrategia como un "paraguas donde están todas y cada una de las industrias de la provincia de Jaén". El objetivo es disponer de una herramienta común para "poner en valor" tanto los productos como los servicios que se generan en el territorio y potenciar su alcance a nivel nacional e internacional.

Esta iniciativa también está contribuyendo a modificar la percepción tradicional de Jaén como una provincia eminentemente agrícola. El diputado ha destacado el papel del sector privado, afirmando que "los empresarios y las empresarias son los verdaderos artífices de la generación de esa riqueza, de ese empleo y de esa oportunidad".

Las administraciones públicas lo que no tienen que poner es trabas, o al menos molestar lo menos posible" Luis Miguel Carmona

Según Carmona, el papel de la administración es facilitar el crecimiento: "las administraciones públicas lo que no tienen que poner es trabas, o al menos molestar lo menos posible". Este enfoque, unido a la llegada de proyectos en sectores estratégicos como la defensa y la ciberseguridad, está atrayendo a empresas que antes "inimaginablemente o impensablemente hubieran pensado en aterrizar por aquí".

Nuevas ayudas para el empleo intensivo

La Diputación ha reactivado una línea de ayudas de al empleo intensivo con un presupuesto de 3 millones de euros, que ofrece subvenciones de hasta 500.000 euros por proyecto. Carmona ha recordado que este programa es una "experiencia de éxito" que en 15 años ha movilizado más de 33 millones de euros para casi 2.500 empresas, generando empleo estable y de calidad.

No entendemos por qué en el CETEDEX recibimos cero euros y Córdoba con el Colce, 100 millones" Luis Miguel Carmona

A pesar de estos esfuerzos, el diputado ha criticado la falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía en comparación con otras provincias. "No sabemos el por qué en el CETEDEX no recibimos 0 euros, y Córdoba con el Colce 100 millones de euros de la Junta de Andalucía", ha cuestionado, señalando un agravio comparativo también en las ayudas al ecosistema de defensa.

Finalmente, Luis Miguel Carmona ha concluido con un llamamiento a la unidad para acelerar la transformación del modelo productivo. "Si remáramos todos en la misma dirección, estoy completamente seguro que a esa foto fija le podríamos dar la vuelta mucho más rápido de lo que los vecinos quieren", ha sentenciado.