Comprar de forma inteligente, la asignatura pendiente de la cuesta de enero

El salto de la fiesta navideña al carrusel de las rebajas de enero ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre nuestros hábitos de consumo. Tras un mes marcado por el gasto y el consumismo, la llamada 'cuesta de enero' se presenta para muchos como una oportunidad de seguir comprando, aunque a precios reducidos, evidenciando un ciclo que merece una reflexión.

Vivir para comprar o comprar para vivir

Miguel Lechuga, autor de la reflexión, traza un paralelismo con el mundo laboral: no es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. Aplicando esta lógica al consumo, advierte que, si bien comprar bienes es necesario para gozar de calidad de vida, comodidad y estabilidad, caer en el hábito de "ir a ver qué compro" nos aleja del verdadero propósito.

No es lo mismo comprar para vivir que vivir para comprar" Miguel Lechuga

Lechuga lanza una advertencia clara para diferenciar dos conceptos opuestos: "No es lo mismo comprar para vivir que vivir para comprar". Esta idea subraya el riesgo de convertir el acto de comprar en un fin en sí mismo, en lugar de una herramienta para nuestro bienestar. El problema, señala, es acaparar cosas que apenas se utilizan, llenando los hogares de objetos innecesarios.

La asignatura pendiente: comprar con inteligencia

Una mirada honesta a nuestros hogares revelaría que muchas de las cosas que tenemos apenas las utilizamos frecuentemente, apunta el experto. Por ello, insiste en que comprar inteligentemente es una asignatura pendiente en la sociedad actual. Se trata de valorar si realmente necesitamos un producto antes de adquirirlo, evitando así el derroche y el agotamiento de recursos.

Comprar inteligentemente es una asignatura pendiente" Miguel Lechuga

En última instancia, la reflexión invita a buscar un equilibrio saludable, similar al que se persigue entre la vida laboral y la personal. Así como el trabajo debe ser una herramienta para financiar el ocio y el tiempo familiar, la compra debe servir para satisfacer necesidades reales y no convertirse en una fuente de estrés o un vacío que nunca se llena.