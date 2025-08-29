Planes imprescindibles que debes hacer en Benalmádena este verano

Verano en la Costa del Sol significa altas temperaturas, mar templado y una agenda repleta de propuestas. Basta con dejarse llevar por la brisa mediterránea para empaparse del mejor ambiente andaluz. Toma nota de estos ocho planes y asegúrate de que ningún día te sobre ni un grado de aburrimiento.

1. Santa Ana y Malapesquera: la pareja de playas con más servicios

Coloca la toalla a primera hora entre la Playa de Santa Ana y la vecina Malapesquera. Ambas ofrecen arena fina, duchas, accesos adaptados y alquiler de hamacas, todo ello a pie de paseo marítimo, rodeado de bares y chiringuitos. Si viajas con niños o personas con movilidad reducida, agradecerás la pasarela y el suave oleaje que caracteriza esta franja.

2. Puerto Marina: mercadillo nocturno y avistamiento de delfines

Cuando baje el sol dirígete al Puerto Deportivo, premiado varias veces como uno de los mejores del mundo. Durante julio y agosto, el recinto alberga mercados artesanales nocturnos donde encontrarás bisutería, arte y productos locales bajo farolillos marineros. ¿Prefieres navegar? Súbete a un catamarán con bandera azul para buscar grupos de delfines que suelen acompañar la proa a pocos minutos de la costa.

3. Prison Island: trabajo en equipo entre 26 salas de desafío

Dentro del puerto se esconde Prison Island, 2.400 m² de aventura indoor. En equipos de 2 a 5 jugadores dispondrás de tiempo limitado para superar 26 celdas temáticas que mezclan lógica, habilidad y agilidad. La experiencia culmina en Laser Island, 200 m² de batalla láser apta para niños, adolescentes y adultos. Es algo más que un escape room en Málaga : un espacio climatizado con 26 desafíos puntuados donde pequeños y mayores cooperan celebran cumpleaños o refuerzan la unión de su equipo, mientras ascienden en un ranking online que premia la mejor estrategia colectiva.

4. Noches de Teleférico: del atardecer al planetario a 771m de altura

El Teleférico Benalmádena amplía su horario del 21 de julio al 31 de agosto: puedes ascender al Monte Calamorro hasta las 23:00 h y, una vez arriba, disfrutar de un planetario al aire libre guiado por astrónomos de la zona. La experiencia “Noches de Teleférico” incluye observación de constelaciones y la brisa fresca que solo se siente en cumbre. Lleva sudadera ligera: la diferencia térmica se nota.

5. Parque de la Paloma + Selwo Marina: un pulmón verde y fauna exótica

En pleno núcleo urbano, el Parque de la Paloma sorprende con patos, conejos y gallinas en semilibertad entre estanques y palmeras . Anexo al parque se sitúa Selwo Marina, único delfinario de Andalucía, con pingüinario y leones marinos que fascinan a familias y grupos escolares. Perfecto para templar el calor con sombras y agua pulverizada.

6. Castillo Colomares y Stupa de la Iluminación: cultura con vistas

Subiendo a Benalmádena Pueblo encontrarás el Castillo Monumento Colomares, homenaje arquitectónico a Cristóbal Colón con la capilla más pequeña del mundo según Guinness. A menos de tres kilómetros, la blanca Stupa de la Iluminación abre de martes a domingo e invita a la meditación frente a un balcón que domina toda la bahía .

7. Kayak y paddle surf en Carvajal: cuevas y acantilados

Madruga para remar desde la playa de Carvajal —limítrofe con Torremuelle— y descubrir pequeñas cuevas marinas accesibles solo por agua. Las rutas guiadas duran entre 90 y 120 minutos e incluyen parada para snorkel, ideales para grupos de 6 a 20 personas . Si prefieres ir de pie, varias escuelas alquilan tablas de paddle surf por horas.

8. Tradición que se baila: Feria de la Virgen de la Cruz y Feria de Día

Del 13 al 17 de agosto Benalmádena Pueblo se engalana para honrar a su patrona, la Virgen de la Cruz. El recinto ferial de Los Nadales acogerá cada noche actuaciones como María Toledo, Mägo de Oz, José Manuel Soto o Salistre, mientras que la Plaza de las Tres Culturas se convertirá de 15 a 17 de agosto en el epicentro de la Feria de Día, con pandas de verdiales, grupos de sevillanas y barras de tapeo que abren a mediodía y cierran con el atardecer. Ponte calzado cómodo: las palmas y los pasos de baile no descansan hasta que suenan los fuegos artificiales que despiden la fiesta.

El Mediterráneo te espera

Benalmádena demuestra que el verano va mucho más allá del bronceado: puedes volar sobre el litoral, competir en prisiones futuristas, remar entre acantilados o bailar bajo farolillos en la misma semana. Reserva con antelación tu sesión en Prison Island y las plazas del catamarán de avistamiento —se agotan rápido— y prepárate para dejarte llevar por la hospitalidad malagueña. El Mediterráneo abre sus brazos con cielos despejados, sabores marineros y planes que convierten cada día en un recuerdo imborrable.