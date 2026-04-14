Masur abre su primer centro de maquinaria agrícola y servicios en Huelva

Grupo Masur, concesionario oficial de Fendt en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, inauguró el pasado viernes el primer centro en la provincia de Huelva. Se trata de más de 2.000 metros cuadrados destinados a venta y alquiler de maquinaria y aperos, taller y distribución de repuestos multimarca a disposición del agricultor onubense.

La inauguración contó con la asistencia de representantes de Cooperativas y agricultores clave del sector y la presencia institucional del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva, Álvaro Burgos Mazo, y de los delegados municipales de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer, Rafael Bogado y Enrique Soriano.

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Además, acudió toda la plantilla del grupo representando todas las divisiones de negocio --Masur Agro, Masur Rent, Masur Ocasión, Masur Life, Masur Talent--, y se realizaron varios talleres explicativos sobre cada una de ellas.

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Estas nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en el Parque empresarial La Jara de Moguer. Con éste ya son 5 centros, localizándose el resto en los municipios de Osuna, Écija, Lebrija y La Rinconada. Además, el Grupo Masur posee un centro de demostraciones y pruebas en Jerez donde se ponen en práctica todos los avances en digitalización de la maquinaria FENDT Y PTX.

El nuevo centro de Masur Huelva cuenta con una gran zona destinada a taller, con 15 boxes para reparación de tractores y cosechadoras, apoyado por una serie de vehículos completamente dotados para la asistencia técnica en campo. Todo ello adaptado, tanto en productos como en servicios, a las características específicas de los cultivos del campo onubense, especialmente fresas y frutos rojos, cítricos y cultivos extensivos.

En este sentido, el director general de Masur, Octavio Mulet, ha destacado que “por la exigencia productiva de estos cultivos, tener instalaciones en Moguer permite a Masur ofrecer un servicio técnico y de recambios inmediatos, algo esencial para que las máquinas no se detengan en plena campaña”.

“El agricultor de Huelva a menudo enfrenta campañas muy intensas pero estacionales y Masur ofrece modalidades de renting y alquiler de maquinaria que les permiten disponer de tecnología de punta sin grandes inversiones iniciales, adaptando el coste a la duración de la campaña”, ha detallado Mulet, quien ha puesto de manifiesto la idoneidad de ciertos modelos Fendt para este tipo de cultivos.

Por ejemplo, la serie Fendt 200 V/F/P Vario permite avanzar a velocidades de milímetros por hora sin tirones, ideal para la recolección asistida o la plantación. Su diseño estrecho y su radio de giro excepcionalmente corto facilitan las maniobras en las cabeceras de los invernaderos sin dañar el plástico ni el cultivo. Además, la cabina con filtración de Categoría 4 protege al operario durante los tratamientos fitosanitarios.

Para los cítricos, que requieren un tractor con un sistema hidráulico potente y una gestión eficiente del combustible, el sistema TMS (Tractor Management System) de Fendt regula automáticamente las revoluciones del motor según la carga, lo que reduce drásticamente el consumo de gasoil durante las tareas de atomización. Su robustez permite trabajar con implementos pesados en terrenos que a menudo presentan desniveles, manteniendo siempre la estabilidad.

Y en el caso del cultivo extensivo, cabe destacar las series Fendt 500, 600 y 700 Vario. La clave es el sistema Fendt Guide (autoguiado por GPS), que evita solapes y zonas sin trabajar, ahorrando hasta un 10% en combustible y productos químicos. Además, la filosofía de ‘bajo régimen de motor’ permite desarrollar un par motor máximo a bajas revoluciones, lo que se traduce en una vida útil más larga de la máquina y un ahorro operativo vital en los márgenes ajustados del secano.

SOBRE GRUPO MASUR

Concesionario oficial Fendt para Sevilla, Huelva y Cádiz. Se trata de una empresa familiar que cuenta con cinco centros para dar servicio a las tres provincias andaluzas. Su historia como distribuidor de maquinaria agrícola se remonta a 1963 y durante 63 años ha estado operando en el sector de la maquinaria agrícola, siendo ahora dirigida por la tercera generación.

Con más de medio centenar de empleados, Grupo Masur es especialista en soluciones personalizadas para clientes con altas exigencias. Se caracteriza por su atención ágil y cercana al agricultor, representada en su filosofía de ‘Club Masur’ que ya ha llegado a Huelva.