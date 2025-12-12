María Monasterio, la ceramista de los restaurantes con estrella Michelin, abre su tienda de cerámica al gran público

De la arquitectura al barro: una vocación inesperada

María Monasterio se licenció en Arquitectura por la Universidad de Málaga, pero su camino profesional dio un giro inesperado cuando descubrió la alfarería. Tras obtener el Grado Medio de Alfarería en la Escuela de Artes y Oficios de San Telmo en Málaga, encontró su verdadera vocación: diseñar y crear objetos cerámicos con sus propias manos.

"Quiero crear objetos que sorprendan, deleiten, que no sólo sean útiles sino que además nos emocionen, que tengan una historia", explica María. Esta filosofía marcó el inicio de María Monasterio Cerámica en 2016, un proyecto que combina técnica artesanal con diseño contemporáneo desde su taller en Casabermeja, Málaga.

Durante los primeros dos años siguió aprendiendo y formándose, buscando el camino que quería seguir. Empezó a trabajar desde el taller de su tío Pablo Romero, también ceramista. Pero fue a partir de 2019 cuando encontró su especialización: el diseño y elaboración de vajillas para restaurantes de alta cocina.

De pequeño taller a proveedor de restaurantes Michelin

El salto de calidad llegó cuando algunos de los chefs más reconocidos de España confiaron en su trabajo. María ha trabajado con restaurantes con estrella Michelin como Lasarte Barcelona, Messina Marbella o Kaleja de Málaga (2 Soles Repsol y 1 Estrella Michelin), con quien colabora desde hace varios años. Recientemente ha empezado a trabajar con restaurantes fuera de España como Zsom (1 Estrella Michelin), de Austria.

También ha creado vajillas para Kuoco de Madrid, Etxeko Ibiza y Fusión 19 de Mallorca, entre otros establecimientos de alta restauración. Esta experiencia trabajando para chefs tan exigentes ha perfeccionado su técnica y le ha dado un reconocimiento que pocas ceramistas artesanas pueden presumir.

Su trabajo ha sido destacado en medios como ABC, Diario Sur y la Agencia EFE, que han documentado cómo su pequeño taller malagueño se ha convertido en referente para la alta gastronomía española. Además, ha participado en la feria internacional Maison et Objet de París, y en enero participará en Milano Home, en el exclusivo espacio Green Circle junto con otros creadores que trabajan buscando la sostenibilidad en sus proyectos creativos.

Cerámica artesanal accesible para todos los hogares

Pero María no quería que su trabajo quedara limitado al circuito profesional. Por eso lanzó su tienda online de cerámica, donde hace accesibles sus colecciones al público general.

"Muchas personas me decían que pensaban que solo trabajaba con restaurantes", cuenta la ceramista. La realidad es que en la tienda de María Monasterio puedes encontrar desde vajillas completas hasta piezas individuales, objetos decorativos y herramientas para otros ceramistas.

La tienda ofrece una gran variedad: platos, cuencos, tazas, teteras, jarrones, floreros, fuentes y objetos de decoración. Los precios van desde los 38,50 euros, cifras razonables considerando que cada pieza es completamente artesanal y única. Además, ofrece un 5% de descuento para quienes se suscriban a su newsletter, una forma de acercar aún más la cerámica de autor a los hogares andaluces y españoles.

Colecciones inspiradas en la naturaleza mediterránea

En su tienda online destacan varias colecciones, cada una con personalidad propia. La colección Tierra presenta texturas y tonos terrosos que recuerdan al barro en estado puro, a las montañas malagueñas en verano. La colección Flor juega con formas orgánicas y delicadas inspiradas en elementos vegetales.

La serie Roto es especialmente original: utiliza las imperfecciones como elemento estético, demostrando que lo roto también puede ser bello. La colección Reflejos es una nueva colección que estará dentro de muy poco disponible. Es práctica y elegante, con unos acabados muy especiales, inspirados en los reflejos que produce la luz sobre la superficie del mar, disponible en tres colores.

Otras piezas destacadas incluyen las Espetazas —tazas con forma de espeto, el elemento más icónico de la gastronomía malagueña—, la colección Globonejo y diversas piezas decorativas únicas.

Todos los diseños están inspirados en la naturaleza, con formas, texturas o colores que recuerdan a ella. Como explica María: "Combino las técnicas tradicionales de la alfarería con diseños actuales y artísticos, para que los objetos cotidianos que te acompañan en tu día a día sean bellos además de útiles".

Técnica artesanal y procesos tradicionales

Una de las particularidades de esta cerámica es la diversidad de técnicas empleadas. María utiliza el torno de alfarero como herramienta principal, pero también trabaja con modelado, placas y moldes según el tipo de pieza.

Cada objeto pasa por un proceso artesanal completo: desde el modelado inicial, pasando por el secado, el primer horneado, el esmaltado y el horneado final a más de 1.200 grados. Este proceso puede llevar varias semanas por pieza, lo que explica por qué la cerámica artesanal tiene un valor muy superior a la industrial.

La tienda también ofrece herramientas para ceramistas diseñadas en España, nacidas de la propia experiencia de María en el taller. Vaciadores de tungsteno, cuchillas, esponjas marinas, spinners para retornear... Todo diseñado para facilitar el trabajo de otros artesanos.

Sostenibilidad como compromiso

La sostenibilidad está presente en cada parte del proceso. Gran parte del embalaje es reciclado o está hecho de materiales reciclados. En el taller no se desecha ningún material cerámico: se reutiliza todo gracias a nuevas líneas de trabajo.

El agua sucia de material cerámico no va directamente al desagüe. Bajo el fregadero tienen cubos en cadena para decantar las sustancias, que luego se recuperan y emplean como pasta o esmalte para piezas artísticas.

De hecho, María ha creado una línea llamada "Renacidas", donde utiliza los residuos generados al hacer pruebas de esmaltes y los sedimentos recuperados. También repara piezas rotas con técnicas inspiradas en el kintsugi.

Con el proyecto Renacidas, crean piezas escultóricas donde se mezcla el material reciclado con detalles en pan de oro, lo que les da un valor y acabado únicos. Son piezas elegantes, sencillas, que transmiten calidez y calma. Pero también irregulares, donde la imperfección no es algo que ocultar sino resaltar. Una belleza que invita a la observación, a disfrutar del tiempo sin prisas.

Un equipo comprometido con la artesanía

En 2023, María fundó María Monasterio Ceramic Studio para profesionalizar y ampliar su proyecto. Ahora cuenta con un pequeño equipo: Michel, encargado de gestión y desarrollo de nuevos proyectos, y Maica, que brinda apoyo fundamental en tareas como preparación de arcillas, producción y asistencia a María.

"Somos una pequeña empresa de cerámica, donde nos gusta tratar a nuestros clientes de una manera personal y cercana", explican desde el estudio. Los valores que les definen son claros: sostenibilidad, respeto, cercanía, buen hacer, creatividad y aprendizaje continuo.

"No nos gusta estarnos quietos", afirma María. "Seguimos creando diseños nuevos constantemente, nuevas maneras de trabajar, nuevos caminos. Aprendemos con cada proyecto que realizamos".

En la actualidad, la empresa tiene dos ramas principales de trabajo. Además de las vajillas, realizan piezas decorativas y artísticas para proyectos de interiorismo. Objetos de tamaños y diseños diferentes para cada espacio.

Diseño personalizado y proyectos a medida

Al ser una empresa de producción completamente artesanal y de gran creatividad, uno de sus principales servicios es el diseño a medida. No sólo adaptan sus modelos a las necesidades de cada cliente, como cambiando dimensiones o color, sino que crean piezas desde cero para sus proyectos. Disponen de gran variedad de colores y acabados. Y el empleo de distintas técnicas como el torno o el modelado, les permite llevar a cabo todo tipo de diseños.

Cómo comprar cerámica artesanal malagueña

El proceso de compra es sencillo. A través de web puedes explorar todas las colecciones, ver fotografías detalladas de cada pieza y añadirlas al carrito. Los envíos se realizan a toda Europa con embalajes especiales para garantizar que las piezas lleguen en perfecto estado.

El tiempo requerido para la realización de encargos personalizados varía según el tipo de trabajo, pudiendo ser necesario un período mínimo de un mes y medio. Para consultas, la tienda ofrece atención personalizada en el teléfono 678 438 519, o a través de su email.

Aunque la tienda es completamente online, el taller físico está ubicado en la Calle Madroño 3, Nave 1, en Casabermeja (29160, Málaga). En fechas señaladas, María organiza experiencias cerámicas, talleres y clases privadas donde cualquier persona puede acercarse al mundo de la alfarería.

El valor de lo hecho a mano

Lo que diferencia esta cerámica de otras opciones es el respaldo profesional. No son piezas de alguien que hace cerámica como hobby, sino de una ceramista formada que trabaja para algunos de los restaurantes más exigentes del país.

Como destaca el ABC: "El taller de cerámica donde nacen las vajillas de los restaurantes de lujo". Esa misma calidad es la que cualquier persona puede tener en su mesa comprando en su tienda online.

En un mundo saturado de vajillas y objetos industriales idénticos o que buscan parecerse a los artesanales sin serlo, María Monasterio ofrece algo único: piezas con alma, creadas por las mismas manos que trabajan para chefs con estrella Michelin, pero accesibles para cualquier hogar que valore lo artesanal, lo sostenible y lo auténtico.