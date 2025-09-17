Ideas de cursos que te permitirán tener unos ingresos extra sin descuidar tus estudios

Ser estudiante implica dedicar muchas horas a los libros, exámenes y trabajos, pero también es normal que aparezca la necesidad de generar ingresos propios. El problema es que un trabajo a tiempo completo suele ser incompatible con los estudios, y puede terminar afectando al rendimiento. Por eso, una de las mejores alternativas es buscar empleos puntuales, flexibles y que puedas compatibilizar.

En este sentido, formarse a través de cursos especializados es una gran idea. Porque, si cuentas con la capacitación adecuada, podrás acceder a trabajos de corta duración, actividades de fin de semana o acceder a puestos de refuerzo en temporadas específicas. Esto no solo te permitirá ganar un dinero extra, sino también ampliar tu currículum.

Conscientes de esta situación, en este post hemos seleccionado algunos de los cursos más interesantes para jóvenes y estudiantes disponibles en Fundación PRL, un portal de referencia en Cursos de Prevención de Riesgos Laborales que cuenta con una amplia variedad de opciones formativas que se adaptarán a tus necesidades.

Un aspecto a tener en cuenta es que todos ellos se pueden hacer online, lo que ofrece una gran flexibilidad, y además, te permitirán conocer la normativa vigente, los protocolos de seguridad y las mejores prácticas para garantizar un entorno seguro.

7 cursos para trabajar mientras estudias

1 - Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre

El Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre Online es perfecto si disfrutas trabajando con niños, jóvenes o adultos en entornos educativos y recreativos. Esta formación te capacita para dinamizar actividades, diseñar programas de ocio, gestionar grupos y fomentar la participación.

Podrás trabajar en campamentos de verano, actividades extraescolares o eventos comunitarios. Además, aprenderás técnicas de animación que potencian el desarrollo personal y social, lo que te convertirá en una figura clave en cualquier actividad lúdica.

2 - Curso de Animador Sociocultural

Si te interesa el ámbito cultural, el Curso de Animador Sociocultural te enseñará a organizar eventos, coordinar dinámicas grupales y diseñar proyectos de animación en centros culturales, asociaciones o actividades comunitarias. Además de ser un empleo flexible, te permitirá contribuir al desarrollo social y cultural de tu comunidad, trabajando con personas de todas las edades y favoreciendo la integración social a través de la cultura.

3 - Curso de Monitor de Comedor Escolar

Los comedores escolares son espacios donde no solo se come, sino también donde se fomentan hábitos saludables y se refuerza la convivencia. El Curso de Monitor de Comedor Escolar te prepara para gestionar este entorno, promoviendo la seguridad alimentaria, controlando pautas de higiene y resolviendo pequeños conflictos entre los alumnos.

Es un perfil muy demandado en colegios y centros educativos, con horarios adaptados a la jornada escolar, por lo que se convierte en un trabajo fácil de compatibilizar con los estudios.

4 - Curso de Monitor de Transporte Escolar

Otro ámbito con gran proyección es el transporte escolar. El Curso de Monitor de Transporte Escolar te capacita para acompañar a los alumnos en el trayecto desde casa al colegio, garantizando su seguridad en todo momento.

Aprenderás a organizar la subida y bajada de los niños, aplicar normas básicas de seguridad vial y gestionar posibles conflictos. Es un empleo con gran responsabilidad, pero con horarios fijos y muy compatibles con la rutina académica.

5 - Curso de Monitor de Natación

Si te gusta el deporte y el agua, el Curso de Monitor de Natación puede abrirte muchas puertas en piscinas municipales, clubes deportivos o actividades de verano. Este curso te enseña a planificar sesiones acuáticas, aplicar técnicas de flotación y respiración, y enseñar los estilos de natación de manera segura.

Además, aprenderás a gestionar grupos y diseñar programas adaptados a diferentes edades y niveles. Es una opción ideal si estás buscando un empleo activo y motivador, que además promueva la salud y el bienestar.

6 - Curso de Monitor de Yoga Infantil

Cada vez más colegios, centros de ocio y academias incorporan el yoga infantil en sus programas. El Curso de Monitor de Yoga Infantil te prepara para diseñar dinámicas que combinan relajación, mindfulness y ejercicio físico adaptado a los más pequeños. Aprenderás a planificar sesiones que fomenten la concentración, el equilibrio emocional y el desarrollo físico.

Se trata de una disciplina en auge, que no solo es flexible en cuanto a horarios, sino que también tiene una gran aceptación en el ámbito educativo y deportivo.

7 - Curso de Mantenimiento de Piscina

El cuidado de instalaciones acuáticas es un área con alta demanda en verano y en complejos turísticos. El Curso de Mantenimiento de Piscina te enseñará a realizar revisiones periódicas, gestionar productos químicos de forma segura y mantener en óptimas condiciones los sistemas de filtrado, bombeo y climatización del agua.

Con esta formación podrás desempeñar tareas de mantenimiento en hoteles, centros deportivos o comunidades de vecinos, accediendo a un trabajo que combina flexibilidad y estabilidad en temporada alta.

Como ves, son muchas las opciones de formación que te abrirán las puertas al mundo laboral, permitiéndote obtener los ingresos que buscas sin comprometer tus estudios.