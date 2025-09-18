Messi, cerca de renovar por el Inter Miami

Leo Messi marcó dos goles en su vuelta a la MLS tras el varapalo ante el PSG en el Mundial de Clubes.

Leo Messi renovará por el Inter de Miami y acabará jugando hasta, al menos, los 40 años. Según informó Nacho García en El Partidazo de COPE, el club ya ha llegado a un acuerdo con el argentino para ampliar su contrato que acaba en este 2025, durante dos temporadas más, e incluso podría ser por tres. Las dos partes llevaban negociando esta extensión prácticamente desde que comenzó la temporada de la MLS en febrero y ahora, el acuerdo ya es total.

Nacho García contó una parte importante de ese contrato de Messi: "Uno de los principales escollos estaba en el porcentaje de participación que iba a tener el argentino una vez que se retire. Él va a ser propietario junto a David Beckham. Ese porcentaje ya está definido y eso sí, mientras esté en activo por reglamento de MLS, él no puede ejercer como propietario".

EFE Messi celebra con sus compañeros el golazo de falta contra el Oporto.

Esta ampliación de contrato significa que Leo Messi se retiraría del fútbol en el Inter Miami, como explicó Nacho: "Tanto él como su familia están muy contentos con su vida aquí en Miami, así que en lo personal está muy claro, y en lo profesional pues consideran que es un buen escenario también para llegar en activo a ese Mundial 2026, además de otros incentivos que hay, como por ejemplo, el nuevo estadio que se va a estrenar ahora a primeros de 2026".