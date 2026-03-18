Huelva abre el debate sobre el futuro de su Semana Santa con la creación de nuevos misterios

Un intenso debate sobre el futuro y la sostenibilidad de la Semana Santa de Huelva ha surgido a raíz de la aparición de nuevos proyectos de hermandades y asociaciones en la ciudad. El análisis se centra en si estos movimientos nacen de una devoción genuina y una necesidad pastoral en los barrios o si, por el contrario, responden a intereses particulares que podrían poner en riesgo el mantenimiento de las cofradías ya existentes.

Nuevos misterios para la Pasión onubense

Varios pasajes evangélicos no representados hasta ahora en Huelva son el eje de estas nuevas iniciativas. Entre ellos destacan el misterio de Jesús ante Anás, el de las Negaciones de San Pedro y el de Cristo atado a la columna, que están siendo impulsados por grupos de fieles en distintas parroquias de la capital.

El pasaje de Jesús ante Anás ha generado una profunda reflexión historicista sobre su representación. Los expertos debaten si el golpe que recibe Jesús fue una bofetada o un "bastonazo", como sugiere la palabra griega rapisma, y discuten la inclusión de figuras como Malco.

Tampoco puede ser un capricho, esto no puede ser convertirse en que yo estoy aburrido en casa en agosto y se me ocurre un pasaje que no tenemos"

Por otro lado, se proyecta un grupo escultórico de las Negaciones de San Pedro, obra de Manuel Luque Güriguillo, y para el Cristo atado a la columna se aboga por una representación devocional. Sin embargo, existe la preocupación de que la creación de nuevas hermandades no siempre responda a un crecimiento orgánico, sino a impulsos personales: "Tampoco puede ser un capricho, esto no puede ser convertirse en que yo estoy aburrido en casa en agosto y se me ocurre un pasaje que no tenemos".

El impulso de los barrios

Estos nuevos movimientos cofrades se están desarrollando principalmente en barrios nuevos de Huelva como El Higueral, Los Rosales o Molino de la Vega. Se considera que estas iniciativas pueden ser un revulsivo de participación para las parroquias de estas zonas, ayudando a construir una comunidad más fuerte donde antes solo había un templo físico.

A lo mejor los jóvenes tienen la iniciativa o las ganas de poner su granito de arena en la historia de nuestra semana santa"

Desde otra perspectiva, se ve esta expansión como una oportunidad para las nuevas generaciones de cofrades. La contertulia Laura Yáñez ha expresado que "a lo mejor los jóvenes tienen la iniciativa o las ganas de poner su granito de arena en la historia de nuestra semana santa", siempre que los proyectos se aborden "con cabeza y bien y con gusto".

La otra música de la Semana Santa

El debate también ha abordado la otra música de la Semana Santa, aquella que trasciende las marchas procesionales. Se ha puesto en valor cómo otros géneros musicales enriquecen el universo cultural cofrade, abarcando desde las sevillanas y la música de carnaval hasta la música sacra y litúrgica.

Ejemplo de ello es el espectáculo Credo de los Cantores de Híspalis o las composiciones del chirigotero Antonio Álvarez 'Biscocho', quien ha adaptado melodías cofrades en sus pasodobles. Este fenómeno muestra cómo la influencia de la Semana Santa permea distintas expresiones artísticas, demostrando la riqueza y transversalidad de esta celebración.