¿Qué pasaría si pudieras invertir tu dinero sin pasar por bancos, sin productos complicados y con una rentabilidad que de verdad valga la pena? Esa es la pregunta que Consultoría Baragaño lleva años respondiendo con hechos.

Detrás de esta firma están Antonio Romo Baragaño, su fundador, y Ferran Blanch Sales, su mano derecha. Juntos han creado una forma distinta de entender el asesoramiento financiero: sin rodeos, sin jerga innecesaria y, lo más importante, sin intereses ocultos.

“Estamos acostumbrados a trabajar con rentabilidades de dos cifras anualmente”, dice Antonio con naturalidad. “Y eso es posible porque evitamos los productos bancarios tradicionales, los de aseguradoras, y nos saltamos la mayor parte de intermediarios. Eso hace que las inversiones lleguen más limpias y más rentables al cliente”.

El problema de siempre: confiar sin entender

Todos hemos estado ahí. Vas al banco, te ofrecen un fondo o un plan de pensiones, te explican algo que no entiendes del todo… y firmas. Años después, descubres que has pagado comisiones elevadas y que el rendimiento es, en el mejor de los casos, discreto. ¿La razón? Los productos tradicionales suelen estar más pensados para beneficiar al que los vende que al que los contrata.

Consultoría Baragaño nace justamente como respuesta a esa frustración. “La mayoría de la gente no necesita más productos financieros, necesita entender mejor qué está haciendo con su dinero y tener un plan a medida”, dice Ferran.

Consultoría Baragaño: la asesoría financiera que está ayudando a la gente común a invertir con inteligencia y sin bancos de por medio

Lo que hace esta consultoría es ayudar a las personas a tomar decisiones informadas, con un enfoque muy claro: evitar a toda costa los costes innecesarios. ¿Cómo lo logran? Eliminando intermediarios, seleccionando oportunidades que no están en los escaparates bancarios y diseñando estrategias realistas, adaptadas a cada caso.

Aquí no hay productos enlatados ni soluciones de catálogo. Cada cliente recibe una propuesta única, pensada para su situación y sus objetivos. Puede incluir desde inversiones en activos alternativos hasta planificación fiscal o estructuración patrimonial.

Y los resultados, según relatan muchos de sus clientes, hablan por sí solos: “Antes tenía el dinero parado en un fondo del banco. Ahora, con la estrategia que me plantearon en Consultoría Baragaño, estoy viendo crecimientos que jamás habría imaginado”, cuenta Laura, una clienta que prefirió mantener el anonimato pero quiso compartir su experiencia.

Cercanía y claridad como norma

Pero no solo se trata de rentabilidad. Una de las cosas que más destacan quienes trabajan con esta consultoría es la cercanía. “Antonio y Ferran te hablan claro. No te hacen sentir tonto si no sabes de finanzas. Y eso, para mí, marca toda la diferencia”, nos dice otro cliente habitual.

En lugar de usar tecnicismos, te explican cada paso con ejemplos sencillos. Además, se aseguran de que entiendas el “por qué” de cada recomendación. Porque, como dicen ellos mismos, “una persona informada toma mejores decisiones”.

Educación financiera real (y gratuita)

Además del trabajo con sus clientes, en Consultoría Baragaño se han propuesto contribuir a mejorar la educación financiera en general. En su página web ( www.consultoriabaragano.com ) e instagram (@consultoria.baragano) comparten consejos prácticos, análisis de actualidad y contenidos que ayudan a entender cómo funciona el dinero, sin complicaciones.

“Es increíble la cantidad de decisiones importantes que tomamos sin tener formación financiera básica”, reflexiona Antonio. “Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan tener el control de su dinero, no importa su edad, ni su profesión, ni cuánto tengan ahorrado”.

¿Es solo para gente con mucho dinero?

No. Ese es uno de los grandes mitos que Antonio y Ferran se encargan de derribar a diario. “Nuestros servicios tienen sentido para cualquier persona que quiera hacer crecer su patrimonio, organizar mejor su economía o simplemente entender qué opciones tiene”, aclara Ferran.

Han trabajado tanto con pequeños empresarios que quieren invertir sus ahorros, como con familias que buscan planificar su jubilación o jóvenes profesionales que quieren empezar a moverse en el mundo financiero con buen pie.

Lo importante no es el punto de partida, sino tener una actitud activa y estar dispuesto a pensar a medio y largo plazo.

Menos promesas, más resultados

Consultoría Baragaño no hace publicidad agresiva ni promesas grandilocuentes. Su crecimiento ha sido casi 100% por recomendación de sus propios clientes. Y eso, en un sector donde la confianza lo es todo, vale más que cualquier anuncio.

Tampoco se presentan como gurús. No venden humo. Lo que sí hacen es aplicar estrategias claras, realistas, y mantenerse del lado del cliente en todo momento. “Nuestro negocio funciona cuando al cliente le va bien. Y para que eso ocurra, primero tiene que entender, luego decidir, y finalmente, ver los resultados”, concluye Antonio.

Una nueva forma de cuidar tu dinero

En tiempos donde la inflación se come los ahorros, y donde confiar a ciegas en las soluciones bancarias ya no parece una buena idea, contar con alguien que te ayude a tomar decisiones inteligentes puede marcar una gran diferencia.

Consultoría Baragaño no es una solución mágica. Es una manera distinta, más honesta y efectiva, de gestionar el dinero. Con la cabeza, pero también con humanidad. Y con resultados que, según cuentan quienes los conocen, no tienen nada que envidiar a las grandes firmas… salvo, quizás, el envoltorio.