Cortes alternos en la A-7 en Lorca desde este lunes para instalar pantallas acústicas
También se colocarán en tramos de Cartagena, Murcia y El Palmar, con un presupuesto de casi 3 millones de euros
Lorca - Publicado el
1 min lectura
La instalación de pantallas acústicas provocará cortes alternos de carril en la autovía del Mediterráneo A-7 a su paso por Lorca desde este lunes, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Será entre los kilómetros 638 y 641 de la calzada en sentido Murcia y se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, por la N-340.
Los cortes comenzarán a las ocho de la la mañana y las afectaciones al tráfico se prolongarán hasta final del mes de diciembre.
Las obras forman parte de la segunda fase del plan de acción contra el ruido en la comunidad murciana, que además de en Lorca se desarrollará en Cartagena, Murcia y El Palmar.
El conjunto de las obras tienen un presupuesto de casi tres millones de euros financiados con fondos europeos de resiliencia
