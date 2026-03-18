Cantores de Híspalis llena los teatros con la música cofrade de su espectáculo 'Credo'

El grupo Cantores de Híspalis está cosechando un gran éxito con su gira 'Credo', un espectáculo que aborda la otra música de la Semana Santa. Tras estrenar en Huelva el pasado 20 de febrero con un "éxito maravilloso", la formación ha colgado el cartel de 'no hay billetes' en el Teatro Cervantes de Málaga. "Estamos encantados, porque lo mismo que Huelva, [hemos agotado] las localidades", ha confirmado Carlos Ruiz, miembro del grupo.

De 'El rincón cofrade' a 'La Pasión'

Este tipo de música, que va más allá de las marchas procesionales e incluye sevillanas cofrades, coplas o pasodobles, se popularizó a finales de los años 70 con artistas como El Pali o Pascual González. Fue precisamente González quien inició en Cantores de Híspalis la costumbre de incluir en cada disco 'El rincón cofrade', una sevillana dedicada a una hermandad.

Aquella idea derivó años más tarde en el espectáculo 'Sevilla reza cantando'. Sin embargo, fue una sugerencia del músico Julio Vera la que encendió la chispa del formato actual. La propuesta cautivó a Pascual González, el alma creativa del grupo. "A Pascual solamente había que encenderle un poquito la la bombilla para que pusiera a todo el mundo a trabajar", ha recordado Carlos Ruiz.

A Pascual solamente había que encenderle un poquito la la bombilla para que pusiera a todo el mundo a trabajar"

De ahí nació 'La Pasión según Andalucía', un proyecto para "contar la pasión del señor a través de las costumbres y tradiciones de las hermandades de Andalucía". A este le siguieron otros espectáculos como 'Cristo, Pasión, Esperanza', 'El Mesías' y ahora 'Credo'.

Un espectáculo para cada ciudad

Una de las claves de la gira es la adaptación del repertorio a cada lugar. En esta tarea juega un papel fundamental Enrique Castella, pregonero de Sevilla y estudioso de la Semana Santa, que se encarga de personalizar la prosa del espectáculo. "Se preocupa en la prosa, pues, de dedicarla a la localidad donde estemos", ha detallado Ruiz.